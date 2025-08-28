Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için ilk başvurduğu yöntemlerden biri yine ihtiyaç kredileri oldu. 1 | 12

Tatil planı yapanlar, günlük harcamalarını dengelemek isteyenler ya da ev eşyası, sağlık ve eğitim gibi yüksek maliyetli ihtiyaçlarla karşılaşanlar bankaların sunduğu kredi seçeneklerine yöneliyor. Acil nakit ihtiyacı olan birçok kişi de faiz oranları, vade seçenekleri, masraflar ve toplam geri ödeme tutarlarını dikkatle araştırıyor.

Peki, 12 ay vade ile 200 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen biri için aylık taksit ne kadar olur, toplam geri ödeme tutarı nasıl şekillenir? İşte hesap.com'un verilerine göre, bankaların sunduğu güncel tablo ve ödeme planları…

AKBANK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,28 Aylık Taksit: 23.289 TL Toplam Ödeme: 280.462 TL

ENPARA (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 4,14 Aylık Taksit: 23.054 TL Toplam Ödeme: 276.646 TL

N KOLAY (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,69 Aylık Taksit: 22.307 TL Toplam Ödeme: 267.690 TL

ALTERNATİF BANK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,49 Aylık Taksit: 21.980 TL Toplam Ödeme: 263.756 TL

YAPI KREDİ (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,69 Aylık Taksit: 22.307 TL Toplam Ödeme: 268.690 TL

QNB (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,59 Aylık Taksit: 22.143 TL Toplam Ödeme: 266.719 TL

DENİZBANK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 2,99 Aylık Taksit: 21.171 TL Toplam Ödeme: 255.051 TL

ON DİJİTAL BANKACILIK (İhtiyaç Kredisi) Faiz Oranı: Yüzde 3,49 Aylık Taksit: 21.980 TL Toplam Ödeme: 264.756 TL