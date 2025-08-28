200 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları...
Kış ayları yaklaşırken ve okulların yakında açılacak olmasıyla birlikte birçok vatandaşın bütçe ihtiyacı arttı. Günlük harcamalarını karşılamak, eğitim masraflarını finanse etmek ya da tatil planlarını sürdürmek isteyenler bankaların ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu dönemde faiz oranları ve vade seçenekleri yakından takip ediliyor. Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların güncel tabloları ve ödeme planları…
Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamak için ilk başvurduğu yöntemlerden biri yine ihtiyaç kredileri oldu.
Tatil planı yapanlar, günlük harcamalarını dengelemek isteyenler ya da ev eşyası, sağlık ve eğitim gibi yüksek maliyetli ihtiyaçlarla karşılaşanlar bankaların sunduğu kredi seçeneklerine yöneliyor. Acil nakit ihtiyacı olan birçok kişi de faiz oranları, vade seçenekleri, masraflar ve toplam geri ödeme tutarlarını dikkatle araştırıyor.
Peki, 12 ay vade ile 200 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek isteyen biri için aylık taksit ne kadar olur, toplam geri ödeme tutarı nasıl şekillenir?
İşte hesap.com'un verilerine göre, bankaların sunduğu güncel tablo ve ödeme planları…
AKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,28
Aylık Taksit: 23.289 TL
Toplam Ödeme: 280.462 TL
ENPARA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,14
Aylık Taksit: 23.054 TL
Toplam Ödeme: 276.646 TL
N KOLAY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22.307 TL
Toplam Ödeme: 267.690 TL
ALTERNATİF BANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 21.980 TL
Toplam Ödeme: 263.756 TL
YAPI KREDİ
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22.307 TL
Toplam Ödeme: 268.690 TL
QNB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 22.143 TL
Toplam Ödeme: 266.719 TL
DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 21.171 TL
Toplam Ödeme: 255.051 TL
ON DİJİTAL BANKACILIK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 21.980 TL
Toplam Ödeme: 264.756 TL
CEPTETEB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21.817 TL
Toplam Ödeme: 262.801 TL