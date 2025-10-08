200 bin TL ihtiyaç kredisinin geri ödemesi ne kadar? İşte banka banka aylık taksit ve kredi faiz oranları...
2025'in son çeyreğinde pek çok vatandaş günlük harcamalarını karşılamak, çeşitli masraflarını finanse etmek için bankaların ihtiyaç kredilerine yöneliyor. Bu dönemde faiz oranları ve vade seçenekleri yakından takip ediliyor. Peki, 12 ay vadeli 200 bin TL ihtiyaç kredisinin aylık taksitleri ve toplam geri ödeme tutarı ne kadar? İşte bankaların güncel tabloları ve ödeme planları...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,49
Aylık Taksit: 23 bin 643 TL
Toplam Ödeme: 284 bin 712 TL
ZİRAAT BANKASI
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 24 bin 496 TL
Toplam Ödeme: 294 bin 957 TL
ING
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,99
Aylık Taksit: 22 bin 804
Toplam Ödeme: 274 bin 644 TL
GARANTİ BBVA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,24
Aylık Taksit: 23 bin 221 TL
Toplam Ödeme: 279 bin 805 TL
YAPI KREDİ
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22 bin 307 TL
Toplam Ödeme: 268 bin 839 TL
QNB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,59
Aylık Taksit: 22 bin 143 TL
Toplam Ödeme: 266 bin 869 TL
DENİZBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,61
Aylık Taksit: 22 bin 176 TL
Toplam Ödeme: 267 bin 262 TL
FİBABANKA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,50
Aylık Taksit: 23 bin 659 TL
Toplam Ödeme: 285 bin 65 TL
ALTERNATİF BANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 21 bin 654 TL
Toplam Ödeme: 259 bin 852 TL
ANADOLUBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3.59
Aylık Taksit: 22 bin 143 TL
Toplam Ödeme: 265 bin 719 TL
CEPTETEB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 21 bin 171 TL
Toplam Ödeme: 255 bin 51 TL
ON
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21 bin 817 TL
Toplam Ödeme: 262 bin 801 TL
ŞEKERBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 24 bin 325 TL
Toplam Ödeme: 292 bin 894 TL
ODEABANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,99
Aylık Taksit: 26 bin 246 TL
Toplam Ödeme: 314 bin 962 TL
ENPARA
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,94
Aylık Taksit: 22 bin 721 TL
Toplam Ödeme: 272 bin 647 TL
GETİR FİNANS
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,49
Aylık Taksit: 21 bin 980 TL
Toplam Ödeme: 263 bin 756 TL
VAKIFBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,99
Aylık Taksit: 24 bin 496 TL
Toplam Ödeme: 293 bin 956 TL
HALKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 5,06
Aylık Taksit: 24 bin 617 TL
Toplam Ödeme: 296 bin 405 TL
AKBANK
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,28
Aylık Taksit: 23 bin 289 TL
Toplam Ödeme: 280 bin 462 TL
HSBC
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,54
Aylık Taksit: 22 bin 61 TL
Toplam Ödeme: 265 bin 737 TL
TEB
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 2,99
Aylık Taksit: 21 bin 171 TL
Toplam Ödeme: 255 bin 51 TL
N KOLAY
(İhtiyaç Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22 bin 307 TL
Toplam Ödeme: 267 bin 690 TL