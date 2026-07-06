2008 krizini bilen ünlü yatırımcıdan yapay zeka uyarısı: Son yaklaşıyor
2008 küresel finans krizini önceden tahmin ederek adını duyuran ünlü yatırımcı Michael Burry, bu kez yapay zekâ hisseleri için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. "Son yaklaşıyor" diyen Burry, milyarlarca dolarlık AI yatırım çılgınlığının beklenenden çok daha sert sonuçlar doğurabileceğini savundu.
2008 küresel finans krizini önceden öngörerek "Big Short" lakabıyla tanınan yatırımcı Michael Burry, yapay zeka hisselerine yönelik uyarılarını sertleştirdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda AI odaklı yükselişin sürdürülebilir olmadığını savunan Burry, "The end is nigh" (Son yaklaşıyor) ifadelerini kullandı. Daha sonra ise Tim Burton'ın Batman filmindeki Joker karakterine gönderme yaparak "Dancing with the devil in the pale moon light" sözlerini paylaştı.
"Yapay zeka anlatısı kitlesel bağımlılığa dönüştü"
Burry, yapay zekâ yatırım hikâyesinin artık sağlıklı temellerden uzaklaştığını öne sürdü. Ünlü yatırımcı, "Yapay zekâ anlatısı kitlesel bir bağımlılıktan başka bir şey değil" ifadelerini kullanırken, bu yükselişin "binlerce küçük darbeyle sona erebileceğini" savundu.
Paylaştığı grafiklerde, yapay zekâ çip üreticilerinin hisselerinin, bu yatırımları finanse eden büyük teknoloji şirketlerinden çok daha hızlı yükseldiğine dikkat çekti.
Çip şirketlerinde balon uyarısı
Burry'ye göre özellikle yarı iletken sektöründeki değerlemeler tarihi seviyelere ulaşmış durumda. Philadelphia Semiconductor Index'in ileriye dönük fiyat/kazanç oranının son 15 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştığını belirten Burry, çip hisselerinin şirketlerin gerçek performansından daha hızlı değer kazandığını savundu.
Verilere göre Philadelphia Yarı İletken Endeksi, 1 Temmuz'da yüzde 6,3, 2 Temmuz'da ise yüzde 5,5 geriledi. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 0,22, Nasdaq ise sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,80 değer kaybetti.
Düşüş yönlü pozisyonlarını artırdı
Burry'nin yapay zekâ sektörüne yönelik olumsuz beklentisi yeni değil. Scion Asset Management geçen yıl kasım ayında Nvidia ve Palantir hisselerinde büyük tutarlı satım opsiyonları (put) aldığını açıklamıştı. Son dönemde ise Tesla, Nvidia, Caterpillar, Applied Materials ve iShares Semiconductor ETF gibi teknoloji odaklı varlıklarda da düşüş yönlü pozisyon aldığını duyurdu.
Son olarak bellek çipi üreticisi Micron'da da kısa pozisyon açan Burry, bu kararı yatırımcıların "fırsatı kaçırma korkusu (FOMO)", "daha büyük aptal teorisi" ve "sürü psikolojisi" ile hareket ettiğini savunarak açıkladı.
"Sonun başlangıcı olabilir"
Burry, Samsung ile SK Hynix'in Güney Kore'de dev bir çip üretim merkezi kurma planını da değerlendirdi.
Bu yatırım için "Bunun sonun başlangıcı olduğunu görüyorum." ifadelerini kullanan ünlü yatırımcı, yapay zekâ yatırımlarına ilişkin beklentilerin şirket değerlemelerini aşırı seviyelere taşıdığını öne sürdü.
Burry'ye göre yapay zekâ harcamaları, çip talebi ve hisse fiyatlarındaki yükseliş birbirini besleyen bir döngü oluşturuyor. Ancak beklentilerin karşılanmaması halinde bu zincirin hızla kırılabileceği uyarısında bulunuyor.
Yapay zeka yarışında trilyon dolarlık büyüklük
Yapay zeka yatırımlarında ulaşılan rakamlar ise dikkat çekiyor. Rakamlara göre Nvidia'nın piyasa değeri 2025 yılında 5 trilyon dolara ulaştı. Microsoft, Alphabet, Amazon ve Meta'nın toplam piyasa değeri ise 10 trilyon doların üzerine çıkarak S&P 500 endeksinin yaklaşık yüzde 17'sini oluşturdu.
Axios'un verilerine göre Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft ve Oracle, 2026 yılında toplam 255,3 milyar dolar finansman sağlarken, yıl sonuna kadar yapay zekâ veri merkezlerine yaklaşık 750 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.
Öte yandan Financial Times'a göre "Muhteşem Yedili" olarak adlandırılan teknoloji şirketleri yalnızca Haziran 2026'da 2,2 trilyon doların üzerinde piyasa değeri kaybetti.
Bank of America'nın "Bubble Risk Indicator" göstergesi ise yarı iletken sektörünü 0,91 seviyesiyle "balona yakın risk" kategorisinde değerlendiriyor. Bu gösterge tek başına bir çöküş anlamına gelmese de sektör değerlemelerinin tarihi ortalamaların oldukça üzerine çıktığına işaret ediyor.