2008 krizini bilen ünlü yatırımcıdan yapay zeka uyarısı: Son yaklaşıyor

Çip şirketlerinde balon uyarısı

Burry'ye göre özellikle yarı iletken sektöründeki değerlemeler tarihi seviyelere ulaşmış durumda. Philadelphia Semiconductor Index'in ileriye dönük fiyat/kazanç oranının son 15 yılın en yüksek seviyelerine yaklaştığını belirten Burry, çip hisselerinin şirketlerin gerçek performansından daha hızlı değer kazandığını savundu.

Verilere göre Philadelphia Yarı İletken Endeksi, 1 Temmuz'da yüzde 6,3, 2 Temmuz'da ise yüzde 5,5 geriledi. Aynı dönemde S&P 500 yüzde 0,22, Nasdaq ise sırasıyla yüzde 0,66 ve yüzde 0,80 değer kaybetti.