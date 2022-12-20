2022 yılında Türkiye'de en çok yolculuk yapılan rotalar belli oldu

Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet, 2022'deki seyahat tercihlerine ilişkin verilerini açıkladı. Şirket açıklamasına göre, rapor, 2022'de en çok aranan rotalar ile yılın en ucuz ve en pahalı biletlerinin hangi rotalara ait olduğu ile ilgili sorulara yanıt veriyor.

2022 yılı için hazırlanan değerlendirme raporuna göre, bu yılın en çok aranan rotaları önceki yıllarda olduğu gibi otobüs yolculukları için "İstanbul-Ankara" olurken, yurt içi uçak yolculukları için "İstanbul-İzmir", yurt dışı uçak yolculukları için ise "İstanbul-Bakü" şeklinde gerçekleşti.