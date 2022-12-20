2022 yılında Türkiye'de en çok yolculuk yapılan rotalar belli oldu
Yılın en çok aratılan ve yolculuk yapılan rotaları belli oldu. Hazırlanan değerlendirme raporuna göre otobüs yolculuklarında İstanbul-Ankara ilk sırayı aldı. Yurt içi uçak yolculuklarında İstanbul-İzmir, yurt dışı uçak yolculukları için ise İstanbul-Bakü biletleri aratıldı.
Online seyahat biletleme, araç kiralama ve otel rezervasyonu platformu Obilet, 2022'deki seyahat tercihlerine ilişkin verilerini açıkladı. Şirket açıklamasına göre, rapor, 2022'de en çok aranan rotalar ile yılın en ucuz ve en pahalı biletlerinin hangi rotalara ait olduğu ile ilgili sorulara yanıt veriyor.
2022 yılı için hazırlanan değerlendirme raporuna göre, bu yılın en çok aranan rotaları önceki yıllarda olduğu gibi otobüs yolculukları için "İstanbul-Ankara" olurken, yurt içi uçak yolculukları için "İstanbul-İzmir", yurt dışı uçak yolculukları için ise "İstanbul-Bakü" şeklinde gerçekleşti.
Geçen yıllara kıyasla araması artan ve yolcular açısından daha popüler hale gelen rotalarda ise farklı gelişmeler yaşandı. Otobüs yolculukları için internet üzerinden aranma adedi en çok artan rota "Bingöl-Diyarbakır" oldu.
Uçak yolculuklarında ise aramalar bazında en yüksek artışlar yurt içi uçuşlarda "Van-Trabzon", yurt dışı uçuşlarda ise "İstanbul-Jakarta" rotalarında gözlemlendi.
En çok bilet tatil dönemlerinde satıldı
En çok bilet satılan aylar, okulların yaz tatiline girdiği ve Kurban Bayramı arifesine denk gelen bir dönem olması nedeniyle otobüs ve yurt dışı uçak yolculuklarında haziran ayı olurken, yurt içi uçak yolculuklarında ise ara tatilin olduğu kasım ayı başı çekti.
Biletlerin en çok satıldığı gün, otobüs yolculuklarında 4 Mayıs (Ramazan Bayramı dönüşü), yurt içi uçuşlarda 15 Haziran (okulların kapanış haftası), yurt dışı uçuşlarda ise 22 Eylül oldu.