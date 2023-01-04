2023 memur ve emekli maaş zammı refah payı ile ne kadar oldu?

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.

Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.