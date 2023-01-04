2023 memur ve emekli maaş zammı refah payı ile ne kadar oldu?
Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı, refah payının da yer aldığı nihai zam oranını açıkladı. Son zam kararı ile birlikte en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar oldu? İşte 2023 memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları...
Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.
TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,40 oldu.
Emekli ve memur maaşı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.
Zam oranı yüzde 30'a çıkarıldı
Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Erdoğan son açıklamasında rakamı yüzde 30'a çıkardı.
Böylece memur ve memur emeklileri 13,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 14,60 puan ek zam alacak.
Zamlı maaşlar ne kadar?
Memur ve emekliler için yüzde 30'luk zam sonrası maaşları için olası senaryolar maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınarak belirlenmiştir.
Bu maaşlar 6 ay için geçerli olacak. Temmuz 2023'te yeniden belirlenecek.