2024 yılının en çok satan akıllı telefonları belli oldu! Samsung ve Apple listeye damga vurdu...
Counterpoint Research, 2024 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı. Listeye her yıl olduğu gibi ABD'li teknoloji devi Apple damga vururken Apple'ın ezeli rakibi Samsung ise yıllar sonra ilk kez bir amiral gemisi modelini en çok satanlar listesine soktu. Peki 2024'ün en çok satan akıllı telefonları hangileri? İşte marka ve modelleri ile 2024 yılında en çok tercih edilen akıllı telefonlar...
Counterpoint Research, 2024 yılının en çok satan akıllı telefonlarını açıkladı.
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Listeye Apple ve Samsung’un modelleri listeye damga vurdu.
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Raporda, 2024 yılında en çok satan telefonun satışlarının neredeyse yarısının ABD ve Çin’de gerçekleştiği vurgulandı.
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Ayrıca, müşterilerin Pro varyantlara yöneldiği ve ilk kez tüm iPhone satışlarının yarısından fazlasının Pro modellerinden oluştuğu dikkat çekti.
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