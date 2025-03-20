2025 yılının en güçlü ve değerli bankaları belli oldu! İşte ilk 20 ve Türk bankalarının yeri

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, 2025 yılına ait "Banking 500 - Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası" listesini yayımladı. Açıklanan verilere göre, Çinli bankalar ilk 4 sırayı domine etti. 1 | 30

79,1 milyar dolarlık marka değeriyle ICBC (Industrial and Commercial Bank of China) zirvedeki yerini korurken, ikinci sırada 78,4 milyar dolarlık değeriyle China Construction Bank yer aldı. Agricultural Bank of China 70,2 milyar dolarla üçüncü, Bank of China ise 63,8 milyar dolarla dördüncü sıraya yerleşti. 2 | 30

ABD merkezli Bank of America 45 milyar dolarla beşinci olurken, onu Chase, Wells Fargo, Citi ve JP Morgan takip etti. İlk 10’daki tek Çin bankası olmayan banka, 28,3 milyar dolarlık değeriyle China Merchants Bank oldu. 3 | 30