2026 memur zammı ne kadar olacak? 3 ihtimalli tablo
Beş aylık enflasyon verilerinin netleşmesiyle memur maaşlarına yapılacak zam oranı yüzde 17,57 olarak hesaplandı. Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte 2026 yılına ilişkin kesin zam oranı ve yeni maaş tablosu netleşecek.
Temmuz-kasım döneminde açıklanan enflasyon verileriyle birlikte beş aylık toplam enflasyon yüzde 11,21 olurken, memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 5,91 olarak hesaplandı.
Toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik artışla birlikte kümülatif zam oranı yüzde 17,57’ye ulaştı.
Gözler aralık enflasyonuna çevrildi
Sabah'ta yer alan habere göre, aralık ayı enflasyonunun 5 Ocak’ta açıklanmasıyla birlikte memurların 2026 yılında alacağı kesin zam oranı netleşecek.
Merkez Bankası piyasa beklentilerine göre aralık enflasyonunun yüzde 1,08 olması halinde toplam zam oranı yüzde 18,84’e yükselecek.
En düşük memur maaşı 61 bin TL’yi aşabilir
Halen 50 bin 503 TL olan en düşük memur maaşı, yüzde 18,84’lük zam ve 1000 TL’lik seyyanen artışla birlikte 61 bin 17 TL’ye çıkabilecek.
Yüzde 31'lik enflasyon gelmesi halinde 6 aylık enflasyon farkı 6,93 olacak. Toplam zam oranı 18,79 şeklinde hesaplanacak. En düşük memur maaşı 59 bin 992 TL'ye çıkacak. 1000 TL ilaveyle 60 bin 992 olacak.
Emekli memur maaşları da artacak
En düşük emekli memur maaşı yüzde 18.79'lik zam gerçekleşirse 22 bin 672 TL'den 1000 TL'lik seyyanen zamla birlikte 27 bin 911 TL'ye, yüzde 18.84'lük zam gelirse 27 bin 943 TL'ye, yüzde 17.79'lük üçüncü senaryoda ise 27.705 TL'ye çıkacak.