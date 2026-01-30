Google Haberler

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 49'a kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 1 milyon TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Damla Kaya
250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 5.605,48 TL
Vade Sonu Tutar: 255.605,48 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 5.605,48 TL
Vade Sonu Tutar: 255.605,48 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 33,50
Net Kazanç: 6.057,54 TL
Vade Sonu Tutar: 256.057,54 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 34,00
Net Kazanç: 6.147,95 TL
Vade Sonu Tutar: 256.147,95 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 6.690,41 TL
Vade Sonu Tutar: 256.690,41 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 38,00
Net Kazanç: 6.871,24 TL
Vade Sonu Tutar: 256.871,24 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Odea Bank (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 7.052,06 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,06 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 7.052,06 TL
Vade Sonu Tutar: 257.052,06 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.232,87 TL
Vade Sonu Tutar: 257.232,87 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 7.452,05 TL
Vade Sonu Tutar: 257.452,05 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,29
Net Kazanç: 7.285,31 TL
Vade Sonu Tutar: 257.285,31 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 7.413,70 TL
Vade Sonu Tutar: 257.413,70 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 42,50
Net Kazanç: 7.684,93 TL
Vade Sonu Tutar: 257.684,93 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 7.594,52 TL
Vade Sonu Tutar: 257.594,52 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 7.775,34 TL
Vade Sonu Tutar: 257.775,34 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 7.865,76 TL
Vade Sonu Tutar: 257.865,76 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Odea Bank (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 7.956,17 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,17 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Alternatif Bank (VOV Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 7.956,17 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,17 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 7.956,17 TL
Vade Sonu Tutar: 257.956,17 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 8.136,98 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,98 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

ON Dijital Bankacılık

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 8.136,98 TL
Vade Sonu Tutar: 258.136,98 TL

250 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 49,00
Net Kazanç: 8.860,28 TL
Vade Sonu Tutar: 258.860,28 TL

