26 ülkede iş arayanlar arttı: Bir ülkede oran yüzde 72'yi buldu

Zimbabve'de çalışanların yüzde 70'i ekonomik fırsatları çevre ülkelere göre daha kötü değerlendirdi. Nijerya ve Uganda'da bu oran yüzde 65, Endonezya'da yüzde 60 oldu. Avrupa'da ise İtalya yüzde 55, Fransa yüzde 49 ve Almanya yüzde 45 ile dikkat çekti.