27 yıllık dev marka kapanıyor: Tüm ürünlerde yüzde 70 indirim başladı
27 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren ABD’li perakende devi Francesca’s, ikinci iflasının ardından tüm mağazalarını kapatma kararı aldı. 400’den fazla noktada yüzde 70’e varan indirimler başlarken, online satışlar durduruldu ve hediye kartları iptal edildi.
ABD’de alışveriş merkezlerinin tanınan moda markalarından Francesca’s için yolun sonu göründü. 1999 yılında kurulan ve uzun yıllar perakende sektöründe faaliyet gösteren şirket, ikinci kez iflas başvurusunda bulunmasının ardından tüm mağazalarını kapatma sürecine girdi.
400’den fazla mağazada tasfiye satışları
Şirket, elindeki stokları eritmek için ülke genelindeki 400’den fazla mağazada yüzde 70’e varan indirimler başlattı. Özellikle giyim kategorisinde geniş ürün yelpazesinde ciddi fiyat düşüşleri dikkat çekiyor.
Online satış kanalını tamamen kapatan Francesca’s, artık yalnızca fiziksel mağazalar üzerinden satış yapıyor. Ancak bu mağazalar da kısa süre içinde kapanacak.
Hediye kartları artık geçersiz
Tasfiye süreciyle birlikte müşterilere önemli bir uyarı da yapıldı. Şirket, mağazalarda artık hediye kartlarının kabul edilmeyeceğini duyurdu.
İkinci iflas: Birçok neden üst üste geldi
Francesca’s CFO’su Curt Kroll, iflas başvurusunda yaptığı açıklamada şirketin mali zorluklarının birden fazla nedene dayandığını belirtti.
Şirket daha önce 2020 yılında da iflas etmişti. Son süreçte ise:
-İlk yeniden yapılandırmadan sonra azalan nakit gücü
-E-ticaret rekabetinin artması
-2023’te yaşanan veri ihlali
-Satın alınan markalara yapılan yatırımların beklenen performansı göstermemesi
gibi faktörler öne çıktı.
E-ticarette zayıf kaldı
Francesca’s’ın iş modelinin büyük ölçüde fiziksel mağazalara dayanması da süreci hızlandırdı. Şirketin 2025 yılı satışlarının sadece yüzde 13’ü e-ticaretten geldi.
Ana kreditörün temerrüt bildirimi yaparak finansman kanallarını kapatması ve alternatif finansman arayışlarının başarısız olması, iflas sürecini kaçınılmaz hale getirdi.
Kapanış tarihi henüz net değil
Şirket, tüm mağazaların kapanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak mevcut tasfiye süreci, kapanışların kısa süre içinde tamamlanacağını gösteriyor.