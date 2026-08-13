3 bin dekarlık alana Superior ektiler! Rusya ve Avrupa'ya gidecek
Denizli’nin Buldan ilçesinde erkenci Superior üzümünde 2026 sezonunun ilk hasadı başladı. Yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen üzümler, başta Rusya ve Avrupa ülkeleri olmak üzere yurt dışına gönderilirken Türkiye’nin dört bir yanındaki market, pazar ve hallere de sevk ediliyor. Üreticiler bu yıl ürünün hem bol hem de kaliteli olduğunu belirtiyor.
Denizli’nin önemli üzüm üretim merkezlerinden Buldan’da bağlar hareketlendi. Diğer çeşitlere göre daha erken olgunlaşan Superior üzümünde hasat sezonunun başlamasıyla işçiler sabahın ilk ışıklarıyla bağlara girmeye başladı. Dallardan özenle kesilen üzümler taşıma ve kasalama işlemlerinin ardından kamyonlara yükleniyor. Buldan’dan çıkan ürünler hem iç piyasaya hem de Rusya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine gönderiliyor.
Buldan’da yaklaşık 3 bin dekar alanda yetiştirilen Superior üzümü, erkenci çeşitler arasında yer alıyor. Üreticiler hasada günün en serin saatlerinde başlıyor. Sabahın erken saatlerinde kesilen üzümler, kasalara yerleştirildikten sonra sevkiyata hazırlanıyor. Buldan’ın Bölmekaya Mahallesi’nde üreticilik yapan Ramazan Uğuz, bağında toprak işlemesiz tarım yöntemini uyguladığını ve bu yöntemden başarılı sonuçlar aldığını söyledi. Uğuz, budama işleminin ardından asmaların üzerini fileyle örttüklerini belirterek 2026 sezonundaki ürünün hem miktar hem de kalite açısından beklentilerini karşıladığını ifade etti.
Buldan bağlarından toplanan Superior üzümünün önemli bölümü ihracata gidiyor. Rusya, ürünün gönderildiği başlıca dış pazarlardan biri olurken Avrupa ülkelerine de sevkiyat gerçekleştiriliyor. İç piyasada ise İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki market, pazar ve hallere Buldan üzümü gönderiliyor. Üzüm alıcısı Zafer Akdaş, bu sezon satın aldığı ürünleri İstanbul’a sevk ettiğini belirterek, üzümün bol ve kaliteli olduğunu söyledi.
Hasadın arkasında ise zorlu bir mesai var. Alaşehir’den Buldan’a çalışmaya gelen tarım işçileri, sıcak havadan etkilenmemek için henüz gece saatlerinde yola çıkıyor. Üzüm işçisi Şengül Erdoğan, sabah 03.30’da evden çıktıklarını, saat 05.00-06.00 civarında bağlarda üzüm kesmeye başladıklarını anlattı. Öğle sıcakları nedeniyle saat 12.00 civarında işi bırakmak zorunda kaldıklarını belirten Erdoğan, yüksek sıcaklıklarda çalışmanın oldukça zor olduğunu ifade etti.