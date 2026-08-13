3 bin dekarlık alana Superior ektiler! Rusya ve Avrupa'ya gidecek

Buldan bağlarından toplanan Superior üzümünün önemli bölümü ihracata gidiyor. Rusya, ürünün gönderildiği başlıca dış pazarlardan biri olurken Avrupa ülkelerine de sevkiyat gerçekleştiriliyor. İç piyasada ise İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki market, pazar ve hallere Buldan üzümü gönderiliyor. Üzüm alıcısı Zafer Akdaş, bu sezon satın aldığı ürünleri İstanbul’a sevk ettiğini belirterek, üzümün bol ve kaliteli olduğunu söyledi.