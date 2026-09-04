3 simit parasına palamut!
Av sezonunun açılmasıyla denizlerde yaşanan palamut bolluğu fiyatlara yansıdı. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde palamutun tanesi akşam saatlerinde 75 TL’ye kadar gerilerken, vatandaşlar balık tezgâhlarına yoğun ilgi gösterdi.
1 Eylül’de av yasağının sona ermesinin ardından denize açılan balıkçıların ağlarına bol miktarda palamut takılmaya başladı. Sezonun ilk günlerinde tezgâhlarda yerini alan palamut, fiyatıyla da vatandaşların ilgisini çekti.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesindeki Perşembe Pazarı’nda gün içinde satışa sunulan palamutların fiyatı, akşam saatlerinde tanesi 75 TL’ye kadar geriledi. Fiyatın düşmesiyle vatandaşlar tezgâhlara yönelerek palamut satın aldı.
Balıkçı Tahsin Çarpan, bu yıl denizlerde balık bolluğu yaşandığını ve fiyatların da buna bağlı olarak düştüğünü söyledi. Palamudun tanesinin 75 TL olduğunu belirten Çarpan, talebin de oldukça iyi olduğunu ifade etti. Çarpan, “Palamutta bu sene bolluk var. Bütün balıklarda bolluk var. Balık bu sene ucuz. Palamut şu an 75 lira. Talep çok iyi, vatandaş bol bol balık yesin. Tekirdağ bu sene balığa doyacak. Tanesi 75 lira oldu” dedi.
Palamut fiyatlarının 75 TL’ye kadar düşmesi, özellikle dar gelirli vatandaşların balığa ulaşmasını kolaylaştırdı. Akşam saatlerinde Perşembe Pazarı’nda yoğunluk yaşanırken, vatandaşlar uygun fiyattan palamut alabilmek için balık tezgâhlarına ilgi gösterdi. (İHA)