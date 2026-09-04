3 simit parasına palamut!

Balıkçı Tahsin Çarpan, bu yıl denizlerde balık bolluğu yaşandığını ve fiyatların da buna bağlı olarak düştüğünü söyledi. Palamudun tanesinin 75 TL olduğunu belirten Çarpan, talebin de oldukça iyi olduğunu ifade etti. Çarpan, “Palamutta bu sene bolluk var. Bütün balıklarda bolluk var. Balık bu sene ucuz. Palamut şu an 75 lira. Talep çok iyi, vatandaş bol bol balık yesin. Tekirdağ bu sene balığa doyacak. Tanesi 75 lira oldu” dedi.