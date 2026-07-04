30 bin TL ile geldi, iki yılda 1,5 milyon TL'yi geçti: Başarısının sırrını tek cümleyle anlattı
Doğu Afrika'dan Haziran 2024'te ABD'ye yalnızca 650 dolarla (30 bin TL) gelen bir göçmen, iki yıldan kısa sürede yatırım hesabını 33 bin 700 doların (1,5 milyon TL) üzerine çıkardı. Başarısının arkasındaki hikayeyi ise tek cümlede anlattı.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Reddit'in finans topluluğu r/Money'de paylaşılan hikâye kısa sürede binlerce kişinin ilgisini çekti. Doğu Afrika'dan gelen göçmen, ABD'ye geldiğinde cebinde sadece 650 dolar bulunduğunu, buna rağmen karşısına çıkan işleri geri çevirmediğini anlattı.
Üniversite mezunu olduğunu belirten yatırımcı, ilk olarak bir depoda çalıştığını, yaklaşık sekiz ay sonra ise biriktirdiği parayla yaklaşık 6 bin dolara eski bir otomobil satın aldığını söyledi.
Kendi işini kurdu
Depodaki çalışmasının ardından sertifikalı hemşire yardımcısı olarak görev yapan yatırımcı, daha sonra kendi küçük işletmesini kurdu. Bugün ana gelir kaynağının bu işletme olduğunu ifade eden yatırımcı, yatırım ve kişisel finans konularını ise ancak 2025 yılında öğrenmeye başladığını belirtti.
"Araba kredisi yerine yatırım yapıyorum"
Başarısının temelinde harcamalarını kontrol altında tutmasının bulunduğunu söyleyen yatırımcı, eski otomobil kullanmaya devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Araba kredim yok ve eski bir otomobil kullanıyorum. Bundan memnunum. Araba taksidi ödemek yerine o parayı yatırımlara yönlendiriyorum. Değer kaybeden bir varlığı borçlanarak finanse etme fikrine inanmıyorum."
Göçmen ismin yaklaşımı, otomobil kredisi ve kredi kartı borçları nedeniyle birikim yapmakta zorlandığını söyleyen çok sayıda Reddit kullanıcısından destek gördü.
"Önce öğrenin, sonra yatırım yapın"
Yatırımcı, kısa sürede zengin olmayı hedeflemek yerine düzenli tasarruf ve uzun vadeli yatırım anlayışını benimsediğini söyledi.
Yatırıma başlamak isteyenlere ise önce finansal okuryazarlıklarını geliştirmelerini tavsiye ederek, başlangıç seviyesindeki yatırımcıların ETF'ler veya endeks fonlarını değerlendirebileceğini ifade etti.
Paylaşımını ise şu sözlerle tamamladı:
"Nereden geldiğiniz önemli değil. Önemli olan kulaklarınızın arasındakidir."
Reddit kullanıcılarının büyük bölümü ise bu hikâyenin, düzenli birikim yapmanın, gereksiz borçlardan kaçınmanın ve disiplinli yatırımın uzun vadede önemli sonuçlar doğurabileceğini gösterdiği görüşünü paylaştı.