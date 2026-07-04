30 bin TL ile geldi, iki yılda 1,5 milyon TL'yi geçti: Başarısının sırrını tek cümleyle anlattı

Kendi işini kurdu

Depodaki çalışmasının ardından sertifikalı hemşire yardımcısı olarak görev yapan yatırımcı, daha sonra kendi küçük işletmesini kurdu. Bugün ana gelir kaynağının bu işletme olduğunu ifade eden yatırımcı, yatırım ve kişisel finans konularını ise ancak 2025 yılında öğrenmeye başladığını belirtti.