300 milyon sahte dolar yakalandı! Günün sorusu: Gerçek ve sahte dolar nasıl ayırt edilir?
300 milyon liralık sahte dolar basan ve piyasaya sürmeye çalışan 3 kişilik kalpazan şebekesi kısa süre önce Mersin'de polis ekipleri tarafından yakalanmış ve adalete teslim edilmişti. Yaşanan bu olay sonrasında, özellikler yatırımını dolara yapan halkın kafasında "Peki gerçek doları sahtesinden nasıl ayırt edeceğiz?" sorusu her zamankinden daha çok yankılanır oldu. İşte size güvenli dolar alışverişinin kapılarını aralayacak birkaç tüyo...
Gelişen teknoloji nedeniyle kalpazanlar maalesef her geçen gün sahte dolar basmak için daha geniş imkanlara sahip olsalar da, öyle detaylar var ki, bunlara özen gösterdiğiniz taktirde ATM ve parasayma makinelerinin bile ayırt edemediği sahte-gerçek banknotları siz fark edeceksiniz...
Farklı ışık açısında renk değişimi
Dolarlarda, sağ alt köşedeki değeri gösteren sayı eğer ışık açısına göre renk değiştiriyorsa, bu durum banknotun gerçek olduğuna diar çmneli bir ipucudur.
100 dolarlık gerçek bir banknotu elinize alıp ışığa tuttuğunuzda, banknotta sağ alttaki rakam farklı açılarda yeşil renkten bakıra döner.
Dokusu ve sesi
Gerçek doları, dokusu ve çıkarttığı sesle sahtesinden ayırtmak mümkün.
Eğer elinize sıfır pürüzlü ve kağıt sesi çıkaran bir banknot varsa aman dikkat! Çünkü gerçek dolarda hafif pürüzlü ve kağıttan çok hafif kumaşa benzer bir doku olur. Bu dokunun kaynağı ise gerçek doların özel bir pamuk ve keten karışımından yapılmış olmasıdır.
UV ışığına özel renk ayarı
Sahte banknotlar UV (diğer adıyla mor ışık) altında parlamaz ya da yanlış renkte parlarken, gerçek dolarların her birine özel renk skalası vardır.
UV ışığı altında 100 dolar pembe, 50 dolar sarı, 20 dolar yeşil,
10 dolar turuncu, 5 dolar mavi renkle öne çıkar.