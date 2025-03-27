300 milyon sahte dolar yakalandı! Günün sorusu: Gerçek ve sahte dolar nasıl ayırt edilir?

Gelişen teknoloji nedeniyle kalpazanlar maalesef her geçen gün sahte dolar basmak için daha geniş imkanlara sahip olsalar da, öyle detaylar var ki, bunlara özen gösterdiğiniz taktirde ATM ve parasayma makinelerinin bile ayırt edemediği sahte-gerçek banknotları siz fark edeceksiniz... 1 | 7

Farklı ışık açısında renk değişimi Dolarlarda, sağ alt köşedeki değeri gösteren sayı eğer ışık açısına göre renk değiştiriyorsa, bu durum banknotun gerçek olduğuna diar çmneli bir ipucudur.



100 dolarlık gerçek bir banknotu elinize alıp ışığa tuttuğunuzda, banknotta sağ alttaki rakam farklı açılarda yeşil renkten bakıra döner. 2 | 7

Dokusu ve sesi Gerçek doları, dokusu ve çıkarttığı sesle sahtesinden ayırtmak mümkün. Eğer elinize sıfır pürüzlü ve kağıt sesi çıkaran bir banknot varsa aman dikkat! Çünkü gerçek dolarda hafif pürüzlü ve kağıttan çok hafif kumaşa benzer bir doku olur. Bu dokunun kaynağı ise gerçek doların özel bir pamuk ve keten karışımından yapılmış olmasıdır. 3 | 7