  4. 30'dan fazla şirket ödeme yapacak: Borsa İstanbul’da Eylül-Ekim temettü takvimi belli oldu

Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, Eylül ve Ekim aylarında yatırımcılarına nakit temettü ödemesi yapacak. En yüksek temettü ödemelerini Tüpraş, Enka İnşaat ve Oyak Çimento gibi şirketler üstlenirken, toplam dağıtım tutarı milyarlarca lirayı bulacak. İşte ekim ve eylül aylarında temettü ödeyecek şirketler, ödeme tutarları ve tarihleri...

Borsa İstanbul’da Eylül ve Ekim 2025 döneminde nakit temettü dağıtacak şirketler belli oldu. Yatırımcıların merakla beklediği temettü takvimi kapsamında toplamda milyarlarca liralık ödeme yapılacak.

Eylül ayı öne çıkan ödemeler:

Doğan Holding (DOHOL): 680 milyon TL (01.09.2025)
Türk Hava Yolları (THYAO): 4 milyar 37 milyon TL (02.09.2025)
BİM (BIMAS): 2 milyar 40 milyon TL (17.09.2025)
Ayedaş Yenilenebilir Enerji (AYEN): 58,8 milyon TL (22.09.2025)
Tüpraş (TUPRS): 12,15 milyar TL (30.09.2025)

Ekim ayı öne çıkan ödemeler:

Enka İnşaat (ENKAI): 4,25 milyar TL (08.10.2025)
Lider Faktoring (LIDER): 2,3 milyar TL (13.10.2025)
Ege Endüstri (EBSBK): 120 milyon TL (17.10.2025)
Oyak Çimento (OYAKC): 4,32 milyar TL (30.10.2025)
Sanifoam (SANFM): 6,37 milyon TL (31.10.2025)

Ayrıca DESA, ADEL, ALFAS, ZRGYO, AVPGY, MEDTR gibi birçok şirketin de farklı tutarlarda ödeme yapması bekleniyor.

Eylül ve Ekim aylarında ödeme yapacak hisselerin tamamı şöyle:

Şirket Kodu: DOHOL
Nakit Temettü (TL): 680.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,260
Temettü Tarihi: 01.09.2025

Şirket Kodu: THYAO
Nakit Temettü (TL): 4.037.500.000,000
Hisse Başına (TRY): 2,926
Temettü Tarihi: 02.09.2025

Şirket Kodu: PNLSN
Nakit Temettü (TL): 11.192.975,950
Hisse Başına (TRY): 0,149
Temettü Tarihi: 03.09.2025

Şirket Kodu: BIMAS
Nakit Temettü (TL): 2.040.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 3,400
Temettü Tarihi: 17.09.2025

Şirket Kodu: ALKLC
Nakit Temettü (TL): 776.038,950
Hisse Başına (TRY): 0,007
Temettü Tarihi: 17.09.2025

Şirket Kodu: ESCAR
Nakit Temettü (TL): 51.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,102
Temettü Tarihi: 20.09.2025

Şirket Kodu: AYEN
Nakit Temettü (TL): 58.799.724,750
Hisse Başına (TRY): 0,212
Temettü Tarihi: 22.09.2025

Şirket Kodu: MACKO
Nakit Temettü (TL): 46.750.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,468
Temettü Tarihi: 22.09.2025

Şirket Kodu: DESA
Nakit Temettü (TL): 30.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,061
Temettü Tarihi: 25.09.2025

Şirket Kodu: ADEL
Nakit Temettü (TL): 127.521.961,880
Hisse Başına (TRY): 0,491
Temettü Tarihi: 26.09.2025

Şirket Kodu: GLYHO
Nakit Temettü (TL): 106.250.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,054
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: ALFAS
Nakit Temettü (TL): 52.565.217,390
Hisse Başına (TRY): 0,138
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: PCILT
Nakit Temettü (TL): 86.168.333,330
Hisse Başına (TRY): 0,718
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: TUPRS
Nakit Temettü (TL): 12.154.997.350,420
Hisse Başına (TRY): 6,308
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: ZRGYO
Nakit Temettü (TL): 286.602.293,800
Hisse Başına (TRY): 0,061
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: OFSYM
Nakit Temettü (TL): 51.950.537,320
Hisse Başına (TRY): 0,355
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: LKMNH
Nakit Temettü (TL): 38.250.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,177
Temettü Tarihi: 30.09.2025

Şirket Kodu: ENKAI
Nakit Temettü (TL): 4.250.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,708
Temettü Tarihi: 08.10.2025

Şirket Kodu: LIDER
Nakit Temettü (TL): 20.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,121
Temettü Tarihi: 13.10.2025

Şirket Kodu: PLTUR
Nakit Temettü (TL): 79.050.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,323
Temettü Tarihi: 15.10.2025

Şirket Kodu: EBEBK
Nakit Temettü (TL): 68.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,425
Temettü Tarihi: 15.10.2025

Şirket Kodu: MSGYO
Nakit Temettü (TL): 69.192.136,430
Hisse Başına (TRY): 0,147
Temettü Tarihi: 22.10.2025

Şirket Kodu: ALKLC
Nakit Temettü (TL): 776.038,950
Hisse Başına (TRY): 0,007
Temettü Tarihi: 22.10.2025

Şirket Kodu: OSMEN
Nakit Temettü (TL): 20.000.480,000
Hisse Başına (TRY): 0,050
Temettü Tarihi: 27.10.2025

Şirket Kodu: AVPGY
Nakit Temettü (TL): 775.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 1,938
Temettü Tarihi: 27.10.2025

Şirket Kodu: MEDTR
Nakit Temettü (TL): 8.500.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,071
Temettü Tarihi: 27.10.2025

Şirket Kodu: DESA
Nakit Temettü (TL): 35.000.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,071
Temettü Tarihi: 30.10.2025

Şirket Kodu: OYAKC
Nakit Temettü (TL): 4.326.995.188,000
Hisse Başına (TRY): 0,850
Temettü Tarihi: 30.10.2025

Şirket Kodu: SANFM
Nakit Temettü (TL): 6.375.000,000
Hisse Başına (TRY): 0,042
Temettü Tarihi: 31.10.2025

Kaynak: ForInvest
