3600 ek gösterge çalışmasının kapsamının 500 bin kişiyi aşması bekleniyor. Buna karşın hem yürürlük tarihi hem de düzenlemenin nihai kapsamı henüz resmiyet kazanmış değil. Bu nedenle kulislerde konuşulan 15 Ocak 2027 tarihi kesinleşmiş bir tarih olarak değil, mevcut beklenti olarak öne çıkıyor.