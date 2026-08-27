3600 ek göstergede yeni dönem: Kritik tarih kulislerde konuşulmaya başlandı
1. dereceye yükselen kamu çalışanları ve emeklilerinin uzun süredir beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde çalışmalar sürüyor. 500 binden fazla memuru kapsaması beklenen düzenleme için kulislerde 15 Ocak 2027 tarihi konuşuluyor.
Kamuda 1. dereceye yükselmesine rağmen mevcut mevzuat nedeniyle 3600 ek göstergeden yararlanamayan yüz binlerce memur ve emeklinin gözü yapılacak düzenlemeye çevrildi. Düzenlemenin hayata geçmesi halinde özellikle bazı kamu çalışanlarının maaşları, emekli aylıkları ve emekli ikramiyeleri açısından önemli sonuçlar ortaya çıkabilecek.
Seçim vaatleri ve 8. Dönem Toplu Sözleşme metnindeki taahhütler kapsamında yürütülen çalışmanın 500 binden fazla kamu çalışanını kapsaması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın üzerinde durduğu düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceği ise henüz kesinleşmedi.
Düzenlemenin yürürlük tarihi konusunda Ankara kulislerinde 15 Ocak 2027 tarihi öne çıkıyor. SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın aktardığı bilgilere göre teknik çalışmaların bu süreçte tamamlanması bekleniyor.
Ancak 15 Ocak tarihi kesinleşmiş bir yürürlük tarihi değil. Düzenlemenin yasal çerçevesinin netleşebilmesi için TBMM'ye sunulacak kanun teklifinin nihai halini alması gerekiyor.
Düzenlemeden yararlanılabilmesi açısından öne çıkan temel kriterlerden biri 1. dereceye yükselmiş olmak. Bu nedenle çalışma, kamuda 1. dereceye ulaşmasına rağmen 3600 ek göstergeden yararlanamayan memurlar açısından önem taşıyor.
Ek gösterge artışının etkisi, memurun göreve başladığı tarihe göre değişebiliyor. Haberde aktarılan bilgilere göre 2008 yılından önce göreve başlayan kamu personelinde düzenlemenin hem görev aylıklarına hem de emekli aylığı ve emekli ikramiyelerine doğrudan yansıması bekleniyor.
2008 sonrasında memuriyete başlayanlarda ise hesaplama yönteminin farklı olması nedeniyle ek gösterge artışının maaşlara aynı oranda yansımadığı belirtiliyor.
Düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri de lise mezunu kamu çalışanları. Mevcut 657 sayılı Kanun kapsamında lise mezunu memurların en fazla 3. dereceye kadar yükselebildiği belirtiliyor. Buna karşılık düzenlemeden yararlanabilmek açısından 1. dereceye ulaşmak temel kriter olarak gösteriliyor.
SGK Uzmanı İsa Karakaş, 3600 ek göstergeden yararlanmak isteyen lise mezunu memurların iki yıllık yükseköğrenimlerini tamamlayarak ön lisans mezunu olmalarının ve böylece 1. dereceye yükselme hakkı elde etmelerinin önemine dikkat çekiyor.
3600 ek gösterge çalışmasının kapsamının 500 bin kişiyi aşması bekleniyor. Buna karşın hem yürürlük tarihi hem de düzenlemenin nihai kapsamı henüz resmiyet kazanmış değil. Bu nedenle kulislerde konuşulan 15 Ocak 2027 tarihi kesinleşmiş bir tarih olarak değil, mevcut beklenti olarak öne çıkıyor.