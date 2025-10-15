400 bin TL taşıt kredisi çeken ne kadar geri öder? Banka faizlerinde güncel durum
Bankaların taşıt kredilerinde uyguladığı faizler güncellendi. 12 ay vadeli 400 bin liralık taşıt kredisinin geri ödeme tutarı, güncel faiz oranlarına göre ne kadar oldu? İşte banka banka yeni rakamlar ve ödeme planları...
AKBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 43.633,42 TL
Toplam Ödeme: 525.901 TL
TEB
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 43.308,69 TL
Toplam Ödeme: 521.704 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Aylık Taksit: 44.483,44 TL
Toplam Ödeme: 535.801 TL
ALTERNATİF BANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 43.308,69 TL
Toplam Ödeme: 521.704 TL
ŞEKERBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 44.155,53 TL
Toplam Ödeme: 531.866 TL
GARANTİ BBVA
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 43.308,69 TL
Toplam Ödeme: 521.704 TL
ZİRAAT BANKASI
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 48.306,35 TL
Toplam Ödeme: 581.676 TL
ANADOLUBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,82
Aylık Taksit: 48.409,02 TL
Toplam Ödeme: 582.908 TL
HALKBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 48.649,01 TL
Toplam Ödeme: 585.788 TL
ICBC
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 6,00
Aylık Taksit: 52.529,29 TL
Toplam Ödeme: 632.351 TL