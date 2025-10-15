Google Haberler

400 bin TL taşıt kredisi çeken ne kadar geri öder? Banka faizlerinde güncel durum

Bankaların taşıt kredilerinde uyguladığı faizler güncellendi. 12 ay vadeli 400 bin liralık taşıt kredisinin geri ödeme tutarı, güncel faiz oranlarına göre ne kadar oldu? İşte banka banka yeni rakamlar ve ödeme planları...

Remziye Karakuş
AKBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,39
Aylık Taksit: 43.633,42 TL
Toplam Ödeme: 525.901 TL

TEB
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 43.308,69 TL
Toplam Ödeme: 521.704 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,65
Aylık Taksit: 44.483,44 TL
Toplam Ödeme: 535.801 TL

ALTERNATİF BANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 43.308,69 TL
Toplam Ödeme: 521.704 TL

ŞEKERBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,55
Aylık Taksit: 44.155,53 TL
Toplam Ödeme: 531.866 TL

GARANTİ BBVA
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 3,29
Aylık Taksit: 43.308,69 TL
Toplam Ödeme: 521.704 TL

ZİRAAT BANKASI
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,79
Aylık Taksit: 48.306,35 TL
Toplam Ödeme: 581.676 TL

ANADOLUBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,82
Aylık Taksit: 48.409,02 TL
Toplam Ödeme: 582.908 TL

HALKBANK
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 4,89
Aylık Taksit: 48.649,01 TL
Toplam Ödeme: 585.788 TL

ICBC
(Taşıt Kredisi)
Faiz Oranı: Yüzde 6,00
Aylık Taksit: 52.529,29 TL
Toplam Ödeme: 632.351 TL

