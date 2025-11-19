400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 31'den başlayıp yüzde 48'e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından takip ediyor. Peki 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 400 bin TL'nin 32 günlük net kazancı hangi bankada ne kadar oldu? İşte güncel tablo…
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 8.968,76 TL
Vade Sonu Tutar: 408.968,76 TL
Enpara
Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 9.836,71 TL
Vade Sonu Tutar: 409.836,71 TL
ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL
TurkishBank
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL
Odea
Faiz Oranı: Yüzde 39,25
Net Kazanç: 11.355,61 TL
Vade Sonu Tutar: 411.355,61 TL
İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 41,72
Net Kazanç: 12.070,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.070,23 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 12.151,24 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,24 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 12.368,22 TL
Vade Sonu Tutar: 412.368,22 TL
NKolay
Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.370,41 TL
Vade Sonu Tutar: 412.370,41 TL
VakıfBank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 12.585,20 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,20 TL
getirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 13.236,17 TL
Vade Sonu Tutar: 413.236,17 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 13.597,81 TL
Vade Sonu Tutar: 413.597,81 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 T
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 TL