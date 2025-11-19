Google Haberler

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu

Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 31'den başlayıp yüzde 48'e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından takip ediyor. Peki 19 Kasım 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 400 bin TL'nin 32 günlük net kazancı hangi bankada ne kadar oldu? İşte güncel tablo…

Damla Kaya
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 1

Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 8.968,76 TL
Vade Sonu Tutar: 408.968,76 TL

1 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 2

Enpara

Faiz Oranı: Yüzde 34
Net Kazanç: 9.836,71 TL
Vade Sonu Tutar: 409.836,71 TL

2 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 3

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.415,34 TL
Vade Sonu Tutar: 410.415,34 TL

3 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 4

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 10.704,66 TL
Vade Sonu Tutar: 410.704,66 TL

4 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 5

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 10.993,97 TL
Vade Sonu Tutar: 410.993,97 TL

5 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 6

Odea

Faiz Oranı: Yüzde 39,25
Net Kazanç: 11.355,61 TL
Vade Sonu Tutar: 411.355,61 TL

6 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 7

İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

7 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 8

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

8 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 9

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 11.861,92 TL
Vade Sonu Tutar: 411.861,92 TL

9 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 10

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 41,72
Net Kazanç: 12.070,23 TL
Vade Sonu Tutar: 412.070,23 TL

10 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 11

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 12.151,24 TL
Vade Sonu Tutar: 412.151,24 TL

11 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 12

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 42,75
Net Kazanç: 12.368,22 TL
Vade Sonu Tutar: 412.368,22 TL

12 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 13

NKolay

Faiz Oranı: Yüzde 41,50
Net Kazanç: 12.370,41 TL
Vade Sonu Tutar: 412.370,41 TL

13 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 14

VakıfBank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 12.585,20 TL
Vade Sonu Tutar: 412.585,20 TL

14 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 15

getirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

15 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 16

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 12.729,87 TL
Vade Sonu Tutar: 412.729,87 TL

16 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 17

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

17 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 18

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 13.019,18 TL
Vade Sonu Tutar: 413.019,18 TL

18 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 19

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 45,75
Net Kazanç: 13.236,17 TL
Vade Sonu Tutar: 413.236,17 TL

19 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 20

ING

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL

20 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 21

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 13.308,50 TL
Vade Sonu Tutar: 413.308,50 TL

21 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 22

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 13.597,81 TL
Vade Sonu Tutar: 413.597,81 TL

22 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 23

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 T

23 24
400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? Mevduat faizlerinde bankalardaki son durum belli oldu - Resim: 24

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 13.887,13 TL
Vade Sonu Tutar: 413.887,13 TL

24 24