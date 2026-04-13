44 yıllık hamburgerci 12 şubesini kapatacak
ABD’de fast-food sektöründe ekonomik baskılar artıyor. Ünlü burger zincirlerinin franchise işletmecileri borç yükü altında iflas başvuruları yaparken, kapanmalar hız kazanıyor. 12 şubesi bulunan Farmer Boys zincirinin işletmecisi olarak iflas korumasına başvurdu.
1980’lerin rekabet dolu “burger savaşları”, bugün yerini ekonomik zorluklarla mücadeleye bıraktı. Artan maliyetler ve düşen kârlılık, fast-food sektöründe ciddi kırılmalara yol açıyor. Özellikle franchise işletmecileri, finansal baskılar nedeniyle ayakta kalmakta zorlanıyor.
ABD’de burger zincirleri, son dönemde düşük performans gösteren şubelerini kapatma kararı alıyor. Bu kapsamda Wendy’s, 2026 yılı içinde ABD’deki restoranlarının yüzde 5 ila 6’sını kapatmayı planladığını duyurdu. Bu oran yaklaşık 300 şubeye karşılık geliyor.
Şirket yönetimi, düşük performanslı restoranların kapatılmasının daha verimli lokasyonlara odaklanmayı sağlayacağını belirtiyor. Bu stratejiyle franchise ortaklarının kârlılığının artırılması hedefleniyor.
Sektördeki asıl dikkat çeken gelişme ise franchise işletmecilerinin iflas başvurularında yaşanan artış oldu. Geddo Corp., California ve Arizona’da 12 şubesi bulunan Farmer Boys zincirinin işletmecisi olarak iflas korumasına başvurdu.
Şirketin mali tablolarına göre 1 milyon ila 10 milyon dolar arasında varlık ve borcu bulunuyor. En büyük borç kalemleri arasında franchisor’a olan yükümlülükler, kira borçları ve kredi geri ödemeleri yer alıyor.
Geddo Corp.’un en büyük finansal sorunu ise yüksek faizli kısa vadeli krediler oldu. Toplamda 5,2 milyon dolarlık 40 farklı borç anlaşması, şirketin nakit akışını ciddi şekilde bozdu.
Bu kredilerin geri ödemelerinin doğrudan banka hesaplarından tahsil edilmesi, şirketin operasyonlarını sürdürmesini zorlaştırdı. Nakit sıkıntısı nedeniyle tedarikçilere ve iş ortaklarına ödeme yapılamadı.
Şirket yönetimi bu durumu münferit bir olay olarak değerlendirirken, sektör genelinde artan maliyetler, borç yükü ve değişen tüketici alışkanlıklarının fast-food zincirleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ettiği görülüyor.