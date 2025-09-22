Google Haberler

449 arsa ihaleye çıkıyor, satın alan KDV ödemeyecek

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, 29 ilde toplam 449 muhtelif arsayı müzayede ile satışa çıkarıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde büyük bir gayrimenkul satışına hazırlanıyor.

29 ilde bulunan 449 farklı arsa, müzayede yöntemiyle yatırımcılara sunulacak.

Satışa çıkarılan arsalar KDV’den muaf olacak. Katılımcılara ayrıca yüzde 20 peşin ödemelerde indirim ya da yüzde 25 peşin ve 24 ay vade imkânı sunuluyor.

Arsa satış müzayedeleri 1-2 Ekim 2025 tarihlerinde yapılacak.

Katılım, Ankara ve İstanbul’da fiziki olarak veya internet üzerinden çevrimiçi gerçekleştirilebilecek.

Başlangıç saati ise 10.30 olarak duyuruldu.

Satış organizasyonunu Emlak Yönetim AŞ üstleniyor.

Detaylı bilgi ve şartnamelere emlakyonetim.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Ayrıca, 444 84 34 numaralı çağrı merkezi üzerinden de müzayede hakkında bilgi alınabiliyor.

