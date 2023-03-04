45 gün bekleyip 6 ay hasat yapıyorlar: Kilosu 26 lira
Türkiye’nin sebze ve meyve deposu Antalya’nın Aksu ilçesinde çilek hasadı devam ediyor. İlçe genelinde yaklaşık 3 bin 306 dekarda üretilen topraklı çileğin yıllık rekoltesi, 10 bin 800 ton oldu.
Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu Mahallesi’nde topraklı çilek üreticisi Emine Peker, 10 dekarda ürettikleri çileğin Haziran ayı ortalarına kadar devam edeceğini söyledi.
Üretici Peker, “Kış sezonunda topraklı çilek üretimi yapıyoruz, yaz sezonunda da çilek fidesi üretiyoruz. Hasadımız 3 aydır devam ediyor. Dikim yaptıktan 45 gün sonra hasat yapmaya başlıyoruz ve 6 ay toplama yapıyoruz” dedi.
Yurtiçine satış yaptıklarını kaydeden Peker, şunları söyledi:
“- Yazın başında hasat bitiyor. Sabahın erken saatlerinde seraya geliyoruz. Hasada gelmişse çilekleri topluyoruz, gelmemişse; yapraklarını otunu ayıklıyoruz, ilacını, gübresini veriyoruz.”
“- Hasat zamanları 8 kişiyle çalışıyoruz. Günlük yarım ton veya 750 kilo arasında ürün alıyoruz. Ürünlerimizi toptancı haline gönderiyoruz. Şehir içi ve şehir dışına satışlarımızı yapıyoruz.”