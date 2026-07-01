45 merkez bankası aynı tahminde buluştu: Altında piyasaları ters köşe edecek fiyat

OMFIF'in 2026 Küresel Kamu Yatırımcısı raporuna göre, altın artan jeopolitik belirsizlikten, devlet borçlarına ilişkin endişelerden ve çok kutuplu para sistemine doğru geçişten en çok faydala sağlayan varlıklardan biri oldu.

Araştırma, merkez bankalarının külçe altını, giderek daha öngörülemez hale gelen küresel ortamda ulusal serveti korumanın en etkili araçlarından biri olarak görmeye devam ettiğini gösterdi.