48 yıllık restoran zinciri ilk göz ağrısını kapatıyor
ABD’de artan maliyetler ve değişen tüketici alışkanlıkları restoran sektörünü zorluyor. 48 yıllık Bristol Bar & Grille, iflas başvurusu yapmadan ilk şubesini kapatma kararı aldı.
ABD’de casual dining restoran zincirleri üzerindeki ekonomik baskı 2026’da da devam ediyor. Artan işçilik ve gıda maliyetleri, yükselen menü fiyatları ve azalan müşteri trafiği nedeniyle birçok marka küçülmeye giderken, 48 yıllık Bristol Bar & Grille de orijinal şubesini kapatma kararı aldı.
Louisville, Kentucky merkezli Bristol Bar & Grille operasyonlarını daraltmayı tercih etti. Zincir, 15 Mart’ta Bardstown Road’daki Highlands şubesini kapatacağını duyurdu.
Şirket, kararın arkasında azalan yaya trafiği ve gece geç saat yemek kültüründeki gerilemenin bulunduğunu belirtti.
Şirket yönetimi, bu adımı “istikrarı güçlendirmek ve işin temelini sağlamlaştırmak için düşünülmüş bir konsolidasyon” olarak tanımladı. Diğer Louisville şubelerinin faaliyetlerine devam edeceği açıklandı.
48 yıllık restoran, Louisville’de modern yemek kültürünün öncülerinden biri olarak görülüyordu.
Highlands şubesinin kapanma kararı sosyal medyada yüzlerce müşterinin duygusal yorumuna yol açtı.
Zincirin menüsünde New York Strip steak, teriyaki soslu ızgara somon, kemikli domuz pirzola, makarnalar, burgerler, sandviçler ve salatalar gibi klasik Amerikan lezzetleri yer alıyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre 2019-2025 arasında işçilik ve gıda maliyetleri yüzde 35 arttı.
Aynı dönemde menü fiyatları da ortalama yüzde 31 yükseldi. Bu artışlar, belirsizlik ortamında tüketicilerin dışarıda yeme alışkanlığını zayıflattı.