48 yıllık restoran zinciri ilk göz ağrısını kapatıyor

ABD’de casual dining restoran zincirleri üzerindeki ekonomik baskı 2026’da da devam ediyor. Artan işçilik ve gıda maliyetleri, yükselen menü fiyatları ve azalan müşteri trafiği nedeniyle birçok marka küçülmeye giderken, 48 yıllık Bristol Bar & Grille de orijinal şubesini kapatma kararı aldı.