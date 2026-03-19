5 milyon kilo baklava tüketilecek, üçte birini İstanbul yiyecek
Ramazan Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk zirveye çıktı. Türkiye genelinde 5 bin ton baklava tüketimi beklenirken, uzmanlardan “ucuz baklavaya dikkat” uyarısı geldi.
Ramazan Bayramı’na saatler kala baklava üreticileri tam kapasite çalışmaya başladı. Sektör temsilcilerine göre bayramın ilk üç gününde Türkiye genelinde rekor seviyede baklava tüketimi gerçekleşecek. Ancak artan talep ile birlikte düşük fiyatlı ve kalitesiz ürünler konusunda tüketicilerin dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.
Bayram öncesi tatlıcılarda hareketlilik gözle görülür şekilde arttı. Siparişler son günlerde hızlanırken üreticiler yoğun bir mesaiye girdi.
Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği Başkanı Mehmet Yıldırım, Ramazan ayının sektör için oldukça hareketli geçtiğini belirtti.
Yıldırım’a göre en yoğun tüketim, arife günü ile bayramın ilk iki gününde gerçekleşecek.
Bu üç günlük süreçte Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin ton baklava tüketileceği öngörülüyor.
Bu miktarın yaklaşık 1500 tonluk kısmının ise yalnızca İstanbul’da tüketilmesi bekleniyor.
Son yıllarda baklava çeşitliliği de dikkat çekici şekilde arttı. Midye baklava, soğuk baklava ve mor baklava gibi yeni ürünler öne çıkıyor.
Bununla birlikte şöbiyet ve havuç dilimi gibi klasikleşmiş tatlılar da tüketiciler tarafından yoğun ilgi görüyor.
Ancak tüm çeşitlere rağmen en çok tercih edilen ürün hâlâ klasik fıstıklı baklava olmaya devam ediyor.
Fiyatlar ise kullanılan malzemeye göre değişiklik gösteriyor. Fıstıklı baklavanın kilosu 1800 ile 2000 TL arasında satılıyor.
Cevizli baklava ise ortalama 1500 TL seviyelerinde alıcı buluyor.
Yıldırım, baklavanın fiyatını belirleyen en önemli unsurun kullanılan fıstık ve sade yağ miktarı olduğuna dikkat çekti.
Ucuz baklava konusunda tüketicilere önemli uyarılar yapıldı. 150-200 TL’ye satılan baklavaların gerçek maliyetlerle uyuşmadığı ifade edildi.
Uzmanlara göre kaliteli bir baklavanın maliyetinde yalnızca fıstık ve sade yağ bile 550 TL’yi buluyor.
Bu nedenle tüketicilerin güvenilir ve bilindik işletmeleri tercih etmesi gerektiği vurgulanıyor. Kaliteli bir baklavanın altın sarısı renkte olması, çıtır ses vermesi ve mideyi rahatsız etmemesi gerektiği belirtiliyor.