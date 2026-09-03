5 şehir için ortak turizm hamlesi: Doğu ve Güneydoğu’da yeni rota hedefi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’nın tek bir turizm coğrafyası olarak değerlendirilmesini hedeflediklerini açıkladı. Beş ilde 130 konaklama tesisi ve 11 bin 222 yatak bulunurken, ortak rotalarla ziyaretçilerin bölgede daha uzun süre kalması ve turizm gelirinin artırılması amaçlanıyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun turizm potansiyelini ortak bir vizyon altında buluşturacak yeni bir çalışma gündemde. Elazığ’da düzenlenen Bölgesel Turizm Çalıştayı’nda beş şehrin tarih, kültür, gastronomi ve doğa turizmindeki değerlerinin birbirini tamamlayan rotalara dönüştürülmesi ele alındı.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, artık yalnızca tek bir destinasyonu tanıtmanın yeterli olmadığını belirterek turizmde “birlikteliğin gücünü” harekete geçirmek istediklerini söyledi.
Bakan Ersoy, Türkiye’nin turizmdeki temel hedefinin faaliyetleri ülkenin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak olduğunu belirtti. Ürün çeşitliliğinin artırılması, ziyaretçilerin Türkiye’de daha uzun süre kalmasının sağlanması ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerden şehirlerin daha fazla pay alması da hedefler arasında yer alıyor.
Ersoy, günümüzde ziyaretçilerin yalnızca bir şehri görmek yerine bölgenin tarihini, mutfağını, doğasını ve kültürünü kapsayan bütüncül bir deneyim aradığına dikkat çekti. Ersoy, “Dolayısıyla bizim de ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar; yalnızca görülecek mekânlar değil, yaşanacak hikâyeler sunmamız gerekiyor” dedi
Çalıştay kapsamında ele alınan Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’nın farklı ancak birbirini tamamlayan turizm değerlerine sahip olduğunu belirten Ersoy, beş ilin ayrı destinasyonlardan ziyade büyük bir turizm coğrafyasının parçaları olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.
Adıyaman; Nemrut Dağı Ören Yeri, Perre Antik Kenti ve Cendere Köprüsü ile öne çıkarken, Malatya’nın UNESCO Dünya Mirası ilan edilen Arslantepe Höyüğü, Eski Malatya surları, coğrafi işaretli gastronomisi, doğası ve yerel yaşam kültürünün önemli bir turizm potansiyeli taşıdığı belirtildi.
Elazığ’ın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki tarihî Harput Kenti, Hazar Gölü, Buzluk Mağarası ve mutfağına dikkat çekildi. Tunceli’nin Munzur Vadisi Milli Parkı, Ovacık Gözeleri, doğası ve outdoor turizm olanakları; Bingöl’ün ise Yüzen Adalar, Hesarek Kayak Merkezi, termal kaynakları ve yaylaları öne çıkarıldı.
Bakan Ersoy’un açıkladığı verilere göre Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’da toplam 130 konaklama tesisi ve 11 bin 222 yatak kapasitesi bulunuyor. Bölgedeki farklı turizm ürünlerinin doğru şekilde birbirleriyle ilişkilendirilmesiyle ziyaretçilerin kalış süresinin uzatılması, turizmden elde edilen katma değerin artırılması ve ekonomik değerin daha geniş bir coğrafyaya yayılması hedefleniyor.
Bölgenin turizmde daha görünür hale getirilmesinde Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) küresel tanıtım faaliyetlerinden yararlanılacak. Ersoy, 2019 yılında kurulan TGA aracılığıyla 200’den fazla ülkede reklam, tanıtım, ağırlama ve PR faaliyetleri gerçekleştirildiğini söyledi. Türkiye’nin 2026 yılının ilk 6 ayında 25,8 milyon ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını açıklayan Ersoy, aynı dönemde turizm gelirinin 25,7 milyar dolara ulaştığını belirtti.
TGA’nın tanıtım gücünün yalnızca Türkiye’nin dünyada bilinen destinasyonları için kullanılmadığını belirten Ersoy, Anadolu’nun henüz yeterince keşfedilmemiş değerlerinin de öne çıkarıldığını söyledi. Elazığ, Adıyaman, Bingöl, Tunceli ve Malatya’nın ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması hedeflenirken; dijital iletişim, sosyal medya, uluslararası PR ve içerik çalışmalarından yararlanılacak.