5 şehir için ortak turizm hamlesi: Doğu ve Güneydoğu’da yeni rota hedefi

Ersoy, günümüzde ziyaretçilerin yalnızca bir şehri görmek yerine bölgenin tarihini, mutfağını, doğasını ve kültürünü kapsayan bütüncül bir deneyim aradığına dikkat çekti. Ersoy, “Dolayısıyla bizim de ziyaretçiye yalnızca gidilecek yerler değil, takip edilecek rotalar; yalnızca görülecek mekânlar değil, yaşanacak hikâyeler sunmamız gerekiyor” dedi