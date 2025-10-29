Google Haberler

5 ton getirtti, kilosunu 35 TL'den sattı, kuyruk oluştu

Kırmızı et tüketiminin ağırlıklı olduğu Şanlıurfa’da 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz’den getirdiği 5 ton taze hamsiyi, kilosunu 35 TL’den satışa sundu. Ucuz balık gören vatandaşlar kuyruk oluşturdu.

Kebap ve lahmacunuyla tanınan Şanlıurfa’da balık kuyruğu... Kentte 29 yıldır balıkçılık yapan Cemal Yener, Karadeniz'den 5 ton balık getirtti.

"Bugün Cumhuriyet Bayramı’na özel 5 ton balık getirdik" diyen Yener, şunları söyledi:

"Rabbim bize verdi, biz de paylaşmak istedik. Şanlıurfalılar balığa alışsın, sofralarında daha çok yer alsın diye kilosunu 35 liradan satışa sunduk. Rağbet çok iyi, kuyruk var, çok güzel oldu."

Uygun fiyata hamsi almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren balık satışı yapılan restoranın önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlar, kampanyadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Hem lezzetli hem de uygun fiyatlı balık yedik. Bu tür kampanyaların devamını bekliyoruz" diyerek balıkçı esnafına teşekkür etti.

