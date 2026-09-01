Google Haberler

5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi

Samsun’un Bafra ilçesinde aronya üreticileri, her yıl artan siparişlerin ardından daha geniş pazarlara ulaşmak için kooperatifleşmeye hazırlanıyor. Şehrin öne çıkan meyvesi dondurma fabrikalarının da radarına girdi.

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 1

Samsun’un Bafra ilçesine bağlı Karaburç Mahallesi’nde aronya yetiştiriciliği yapan Hülya Yangın Ertekin, yaklaşık 5 yıl önce toprakla buluşturdukları fidanlardan dördüncü yılda ürün almaya başladıklarını belirtti.

1 7
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 2

Ertekin, aronya meyvesine yönelik talebin zaman içinde yükseldiğini ifade ederek, üretimlerini siparişlere göre planladıklarını söyledi. Aronyanın özellikle yüksek antioksidan özelliğiyle ilgi gördüğünü belirten Ertekin, tüketim miktarına dikkat edilmesi gerektiğini de vurguladı.

2 7
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 3

Ürünün antioksidan özelliği de olduğunu vurgulayan Ertekin, "Sipariş üzerine çalışıyoruz. Aronyanın faydalarının insanlar tarafından artık daha fazla bilinmesi talebi de artırdı. Özellikle antioksidan özelliğinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak tüketim miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.

3 7
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 4

Fidan desteğiyle üretime başladı

Aronya bahçesini, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Bafra İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün desteğiyle kurduklarını anlatan Ertekin, fidanların ücretsiz dağıtıldığını, kendilerinin de başvuruda bulunarak dikim yaptıklarını kaydetti.

4 7
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 5

Hedef kooperatifle daha geniş pazara ulaşmak

Pazarlama aşamasında şu an için önemli bir sorun yaşamadıklarını dile getiren Ertekin, Bafra’daki aronya üreticilerinin güçlerini birleştirmesi gerektiğini söyledi. Dondurma fabrikalarından da ürüne yönelik talep bulunduğunu aktaran Ertekin, kooperatifleşme yoluyla daha büyük pazarlara ulaşmayı hedeflediklerini ifade etti:

5 7
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 6

"Bafra'da aronya üreticileri olarak birlik olup ürünlerimizi daha geniş pazarlara taşımak istiyoruz. Dondurma fabrikalarından da aronya için talep olduğunu biliyoruz. Bu taleplere daha iyi cevap verebilmek için kooperatif çatısı altında toplanarak satışlarımızı bu şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz"

6 7
5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi - Resim: 7

Bölgede aronya üretiminin yaygınlaştırılması ve kurulması planlanan kooperatif yapısıyla ürünün farklı pazarlara ulaştırılması amaçlanıyor.

7 7
Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA