5 yıl önce dikildi, şimdi sipariş yetişmiyor: Fabrikalar sıraya girdi

Ürünün antioksidan özelliği de olduğunu vurgulayan Ertekin, "Sipariş üzerine çalışıyoruz. Aronyanın faydalarının insanlar tarafından artık daha fazla bilinmesi talebi de artırdı. Özellikle antioksidan özelliğinin yüksek olması nedeniyle tercih ediliyor. Ancak tüketim miktarına da dikkat edilmesi gerekiyor" dedi.