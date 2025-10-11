Google Haberler

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler...

Kahramanmaraş’ta bir giyim mağazasında yapılan indirim kampanyası izdihama neden oldu.

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler... - Resim: 1

Onikişubat ilçesinde "Ne alırsan 50 lira" sloganıyla bir giyim mağazasında kampanya düzenlendi.

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler... - Resim: 2

Sabah saatlerinden itibaren mağaza önüne gelen vatandaşlar, iş yerinin kapılarının belirlenen saatte açılmasıyla birlikte içeri girmek için birbirleriyle yarıştı.

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler... - Resim: 3

Kısa sürede dolan mağazada izdiham yaşandı. Bazı vatandaşlar, alışveriş sırasında birbirleriyle yer kapma mücadelesi yaşadı.

50 TL izdihamı! Birbirlerini ezdiler... - Resim: 4

Müşterilerden bazıları, izdiham nedeniyle hiçbir şey alamadıklarını söylediler.

