50 yıldır kimsenin yaşamadığı köyü 18 milyon TL'ye satın aldılar
Hollandalı bir çift, İspanya’nın kuzeyinde yıllardır terk edilmiş bir köyü satın alarak dikkat çeken bir projeye imza attı. Çift, harabeye dönmüş köyü yeniden canlandırmak ve uluslararası bir ekolojik yaşam topluluğu kurmak için dünyanın farklı ülkelerinden insanları bölgeye davet ediyor.
Hollandalı Maaike Geurts ve Tibor Strausz çifti, İspanya’nın Castilla y León bölgesindeki Burgos eyaletinde bulunan Bárcena de Bureba adlı terk edilmiş köyü yaklaşık 339 bin Euro (18 milyon TL) bedelle satın aldı. Köyün yaklaşık 40 ila 50 yıldır neredeyse tamamen boş olduğu belirtildi.
Bir zamanlar onlarca ailenin yaşadığı köyde bugün 60’tan fazla yapı bulunuyor. Ancak yıllar süren terk edilmişlik nedeniyle evlerin büyük bölümünün ciddi şekilde harap olduğu ifade ediliyor. Çift, bölgeyi tamamen yenileyerek sürdürülebilir bir yaşam alanına dönüştürmeyi hedefliyor.
Projeyi yalnızca özel bir yatırım olarak görmeyen çift, farklı ülkelerden insanların köye yerleşmesini istiyor. İlk aşamada Hollanda’dan en az altı ailenin projeye katılması beklenirken, başka ülkelerden de yoğun ilgi olduğu aktarıldı.
Köye taşınacak kişilerden yalnızca ev satın almaları değil, aynı zamanda restorasyon çalışmalarına katkı sunmaları da bekleniyor. Proje kapsamında ortak üretim, paylaşım ekonomisi ve topluluk yaşamı modeli uygulanacak.
Köydeki ilk altyapı çalışmaları şimdiden başladı. Elektrik ihtiyacının güneş enerjisiyle karşılanması için konteyner içine yerleştirilmiş özel batarya sistemleri kuruldu. Su ihtiyacı ise yakındaki nehirden sağlanıyor ve özel filtreleme sistemleriyle kullanılabilir hale getiriliyor.
Çift ayrıca bölgede “yenilebilir orman” oluşturmayı planlıyor. Meyve ağaçları, tarım alanları ve ortak bahçelerle kendi kendine yetebilen bir yaşam modeli kurulması hedefleniyor.
Projede en büyük zorluğun ise köydeki yapıların durumu olduğu belirtiliyor. Bazı evlerin tamamen yeniden inşa edilmesi gerekiyor.
Ayrıca sağlık hizmetleri, ulaşım ve internet altyapısı gibi kırsal bölgelerde yaşanan temel sorunlar da dikkat çekiyor.
Buna rağmen projeye ilginin giderek arttığı ve terk edilmiş Avrupa köylerinin son dönemde yeni yaşam projeleriyle yeniden gündeme geldiği ifade ediliyor.