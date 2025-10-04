500 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Günlük faizlerde bankalardaki son durum belli oldu
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48’e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 4 Ekim 2025 tarihi itibarıyla günlük mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 1 gün vadeli 500 bin TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
Bankaların günlük mevduat faizleri, yatırımcıların en çok takip ettiği başlıklardan biri olmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın geçen ay aldığı faiz indirimi kararının ardından bankaların günlük faiz oranlarında da değişimler yaşandı.
Yüzde 48’e yaklaşan faiz oranları, yatırımcıların mevduatta elde edebilecekleri getirileri yeniden araştırmaya yöneltti.
CEPTETEB
(Günlük Vadeli Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 478 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 478 TL
DENİZBANK
(Günlük Vadeli Kaptan Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 447 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 447 TL
FİBABANKA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 47 bin 665 TL
Vade Sonu Tutar: 1 milyon 547 bin 665 TL
ALTERNATİF BANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 499 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 499 TL
ING
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 451 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 451 TL
QNB
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45.75
Net Kazanç: 454 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 454 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 457 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 457 TL
YAPI KREDİ
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 457 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 457 TL
AKBANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 447 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 447
GARANTİ BBVA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 283 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 283 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 429 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 429 TL
ODEA
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 467 TL
Vade Sonu Tutar: 500 bin 467 TL