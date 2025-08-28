500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar....

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı. Son olarak mevduat faizleri yüzde 37'ye kadar geriledi.

Peki, 28 Ağustos 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne oldu? 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getiri ne kadar oldu?

İşte hesap.com’un verilerine göre güncel faiz oranları...