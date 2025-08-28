500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar....
Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar güncel faiz oranlarını takibe devam ediyor. Peki, 28 Ağustos 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 500 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com’un verilerine göre güncel oranlar...
Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı. Son olarak mevduat faizleri yüzde 37'ye kadar geriledi.
Peki, 28 Ağustos 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne oldu? 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getiri ne kadar oldu?
İşte hesap.com’un verilerine göre güncel faiz oranları...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 380,82 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44,50
Net Kazanç: 16 bin 93,15 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 93,15 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 380,82 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 15 bin 912 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 912 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13 bin 380,82 TL
Vade Sonu Tutar: 513 bin 380,82 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 16 bin 273,97 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 273,97 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 16 bin 997,26 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 997,26 TL
QNB
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 46,50
Net Kazanç: 15 bin 42 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 42 TL
ING
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 15 bin 323,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 323,93 TL
Alternatif Bank
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 16 bin 585,9 TL
Vade Sonu Tutar: 516 bin 585,9 TL
CEPTETEB
(Günlük Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 15 bin 215,87 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 215,87 TL
FİBABANKA
(Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 15 bin 323,93 TL
Vade Sonu Tutar: 515 bin 323,93 TL