  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Ekonomi
  4. 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar....

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar....

Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşün ardından vatandaşlar güncel faiz oranlarını takibe devam ediyor. Peki, 28 Ağustos 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 500 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu? İşte hesap.com’un verilerine göre güncel oranlar...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 1

Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından mevduat faizlerinde de düşüş yaşandı. Son olarak mevduat faizleri yüzde 37'ye kadar geriledi.

1 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 2

Peki, 28 Ağustos 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne oldu? 500 bin TL’nin 32 günlük vade ile sağlayacağı aylık getiri ne kadar oldu?

İşte hesap.com’un verilerine göre güncel faiz oranları...

2 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 3

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 380,82 TL

3 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 4

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44,50

Net Kazanç: 16 bin 93,15 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 93,15 TL

4 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 5

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 380,82 TL

5 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 6

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 15 bin 912 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 912 TL

6 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 7

YAPI KREDİ

Faiz Oranı: Yüzde 37

Net Kazanç: 13 bin 380,82 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 380,82 TL

7 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 8

DENİZBANK

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16 bin 273,97 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 273,97 TL

8 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 9

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 16 bin 997,26 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 997,26 TL

9 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 10

QNB

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 46,50

Net Kazanç: 15 bin 42 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 42 TL

10 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 11

ING

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 15 bin 323,93 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 323,93 TL

11 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 12

Alternatif Bank

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 16 bin 585,9 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 585,9 TL

12 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 13

CEPTETEB

(Günlük Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 15 bin 215,87 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 215,87 TL

13 | 14
500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar.... - Resim: 14

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 15 bin 323,93 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 323,93 TL

Kaynak: HABER MERKEZİ
14 | 14