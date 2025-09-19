Google Haberler

500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde güncel tablo...

Merkez Bankası’nın eylül toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekmesi, bankaların mevduat faiz oranlarına da yansıdı. Kararın ardından bazı bankalarda faiz oranları yüzde 48 seviyesini gördü. Bu gelişmelerle birlikte yatırımcıların gündeminde, 'mevduat faizlerinde son durum ne, 500 bin TL’nin aylık getirisi ne kadar oldu?' soruları öne çıktı. Peki, 19 Eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 500 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) eylül ayı faiz kararı, piyasaların en önemli gündem başlığı oldu. Banka, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43’ten yüzde 40,5’e düşürdü. Alınan bu karar, mevduat faizleri tarafında da dengeleri değiştirdi.

Faiz oranlarını yüzde 48’e kadar çıkaran bankalar dikkat çekerken, yatırımcıların gözü bir kez daha mevduat faiz oranlarına çevrildi.

Peki, 19 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 500 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu? İşte 19 eylül 2025 itibarıyla güncel mevduat faiz oranları ve 500 bin TL’nin aylık getirisi...

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 12 bin 657 TL

Vade Sonu Tutar: 512 bin 657 TL

ŞEKERBANK

(E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13 bin 742 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL

HALKBANK

(E-Mevduat Hesab)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 13 bin 742 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 742 TL

ENPARA

(Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 40,5

Net Kazanç: 14 bin 646 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 646 TL

HAYAT FİNANS

(Avantajlı Hesap)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,72

Net Kazanç: 15 bin 87 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 87 TL

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli TL Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15 bin 550 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 550 TL

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15 bin 550 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 550 TL

DENİZBANK

(E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 15 bin 550 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 550 TL

QNB

(E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43,25

Net Kazanç: 13 bin 764 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 764 TL

AKBANK

(Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 16 bin 160 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 160 TL

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 13 bin 919 TL

Vade Sonu Tutar: 513 bin 919 TL

YAPI KREDİ

(Sınırsız  Hesap TL)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 16 bin 533 TL

Vade Sonu Tutar: 516 bin 533 TL

HSBC

(Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 14 bin 570 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 570 TL

ODEA

(Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 14 bin 249 TL

Vade Sonu Tutar: 514 bin 249 TL

CEPTE TEB

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 15 bin 552 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 552 TL

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 15 bin 5 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 5 TL

ALTERNATİF BANK

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 15 bin 45 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 45 TL

ON PLUS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 15 bin 182 TL

Vade Sonu Tutar: 515 bin 182 TL

ANADOLU BANK

(Renkli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 17 bin 358 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 358 TL

ING

(Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 17 bin 721 TL

Vade Sonu Tutar: 517 bin 721 TL

