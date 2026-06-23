52 yıldır hizmet veriyordu: Ünlü restoran zinciri küçülme kararı aldı

Uzmanlara göre restoran işletmecileri artan maliyetleri tamamen menü fiyatlarına yansıtamadığı için kârlılık düşüyor ve bazı zincirler küçülme yoluna gidiyor. Bu durum özellikle et ürünlerinin ağırlıklı olduğu restoranlarda daha belirgin hissediliyor.