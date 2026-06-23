52 yıldır hizmet veriyordu: Ünlü restoran zinciri küçülme kararı aldı
ABD'de yükselen et fiyatları ve artan işletme giderleri restoran sektörünü zorlamaya devam ediyor. Bir dönem 50 şubeye ulaşan Quaker Steak & Lube, son kapanış kararıyla birlikte restoran sayısını 26'ya düşürecek.
ABD'de enflasyonun etkisiyle yükselen gıda maliyetleri, özellikle et ağırlıklı restoran zincirleri üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Son dönemde birçok steakhouse şubesini kapatırken, Quaker Steak & Lube da küçülme sürecini sürdüren markalar arasına katıldı.
Şube sayısı yarı yarıya azaldı
1974 yılında kurulan Quaker Steak & Lube, 2016 yılında iflas sürecinden çıkarken 50 restoranlık bir ağla faaliyet gösteriyordu. Ancak yıllar içinde yaşanan kapanmalarla zincirin şube sayısı önemli ölçüde geriledi.
Florida'nın Clearwater kentindeki restoranın 5 Temmuz'da kapanmasıyla birlikte şirketin ABD genelindeki lokasyon sayısı 26'ya düşecek. Böylece marka, son 10 yılda şubelerinin yaklaşık yarısını kaybetmiş olacak.
Et fiyatlarındaki yükseliş sektörü zorluyor
ABD Merkez Bankası'nın St. Louis verilerine göre sığır eti fiyatları Mart 2026'da yıllık bazda yüzde 16 artarak pound başına 12,73 dolara yükseldi. Artan maliyetler restoranların menü fiyatlarını yukarı çekerken, müşteri talebinin zayıflamasına da neden oluyor.
Sektör uzmanları, yükselen personel giderleri ve işletme maliyetlerinin de restoran zincirleri üzerindeki baskıyı artırdığını belirtiyor.
Sadece Quaker Steak değil
Son aylarda ABD'de faaliyet gösteren birçok steakhouse zinciri de benzer kararlar aldı. Fleming's Prime Steakhouse and Wine Bar, McCormick & Schmick's ve Stoney River Steakhouse and Grill çeşitli şubelerini kapatma kararı aldı.
Uzmanlara göre restoran işletmecileri artan maliyetleri tamamen menü fiyatlarına yansıtamadığı için kârlılık düşüyor ve bazı zincirler küçülme yoluna gidiyor. Bu durum özellikle et ürünlerinin ağırlıklı olduğu restoranlarda daha belirgin hissediliyor.