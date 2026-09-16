6 ay yerin altında bekliyor, rengi değişince kilosu 1700 liraya çıkıyor

Sırrı mağaradaki bakteride

Bu dikkat çekici dönüşümün arkasında ise mağaranın kendine özgü florası bulunuyor. Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, peynire kırmızı rengini veren bakterinin aynı zamanda kendine özgü aromayı da kazandırdığını belirtirken, bu bakterinin dünyanın başka hiçbir yerinde oluşmadığını ve yaklaşık 500 yılda meydana geldiğini aktardı.