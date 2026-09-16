6 ay yerin altında bekliyor, rengi değişince kilosu 1700 liraya çıkıyor
Karaman'da köylülerin 36 metre derinlikte 6 ay beklettikleri peynir, dünyada başka örneği olmayan bir bakteri türü sayesinde Türkiye'deki en pahalı peynir çeşitlerinden biri oldu. Mağaraya beyaz giren peynir kırmızı renkte çıkarken, Türkiye'nin 'rokfor'unun kilosu ise 1700 liradan satılıyor.
Türkiye'nin 'rokfor'u olarak anılan ve dünyanın en kaliteli küflü peynirleri arasında gösterilen coğrafi işaretli Divle Obruk Peyniri, mağaradaki özel bakteriler sayesinde eşsiz bir lezzete dönüşüyor.
Türkiye'deki en pahalı peynir çeşitlerinden biri olan Divle Obruk Peyniri, Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Divle köyünde üretiliyor ve sofraya gelmeden önce yerin 36 metre altında aylar süren sıra dışı bir yolculuktan geçiyor.
Mağaraya beyaz giriyor, kırmızı çıkıyor
Üretim süreci bahar aylarında başlayan, doğada otlayan koyun ve keçilerin sütünden köylüler tarafından hazırlanan peynirler, kuzu ve oğlak derilerinden yapılan tulumlara dolduruluyor.
Ardından tulumlar 36 metre derinlikteki mağaraya indiriliyor. Beyaz renkte mağaraya giren tulumların dışı, 6 aylık olgunlaşma sürecinin ardından kırmızıya dönüyor.
Sırrı mağaradaki bakteride
Bu dikkat çekici dönüşümün arkasında ise mağaranın kendine özgü florası bulunuyor. Divle Köyü Muhtarı Tacettin Durna, peynire kırmızı rengini veren bakterinin aynı zamanda kendine özgü aromayı da kazandırdığını belirtirken, bu bakterinin dünyanın başka hiçbir yerinde oluşmadığını ve yaklaşık 500 yılda meydana geldiğini aktardı.
Gerçeğini renginden anlamak mümkün
Tüketicileri taklit ürünlere karşı uyaran Durna, "Divle Obruk Peynirinin tulumunun dışı mutlaka kırmızıdır. Dışı kırmızı olmayan peynir kesinlikle Divle Obruk Peyniri değildir" dedi.
Bu yıl iklim koşullarının ve meralardaki verimliliğin iyi gitmesi üretime de yansırken Durna'nın verdiği bilgiye göre mağarada 42 ton peynir bulunuyor.
Kilosu 1700 liraya kadar çıkıyor
Aylar süren olgunlaşma sürecinin ardından peynirler ekim-kasım döneminde mağaradan çıkarılırken, kilogram fiyatı 1200 ile 1700 lira arasında değişiyor.
Köyde yerinden alınan peynir yaklaşık 1200 liradan satılırken paketleme ve kargo gibi masrafların eklenmesiyle fiyat 1700 liraya kadar çıkabiliyor.