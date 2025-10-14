600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar
Yatırımlarını mevduat faizinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını yakından takibe devam ediyor. Peki, 14 Ekim 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 600 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları ve getiriler...
Birikimini mevduat hesabında değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat faizlerindeki son durumu takip etmeye devam ediyor.
Merkez Bankası'nın TCMB faiz indiriminin ardından faiz oranlarında da düşüşler yaşansa da vatandaşlar birikimleri için bankaların güncel oranlarını araştırıyor.
Peki banka banka mevduat faizlerinde son durum ne? 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar...
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 15 bin 189,04 TL
Vade Sonu Tutar: 615 bin 189,04 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 19 bin 94,79 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 94,79 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 18 bin 660,82 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 660,82 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 19 bin 839,8 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 839,8 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 18 bin 660,82 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 660,82 TL
DENİZBANK (E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 19 bin 94,79 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 94,79 TL
HSBC (Modern Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 17 bin 855,82 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 855,82 TL
QNB (E-Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 44,25
Net Kazanç: 17 bin 282,96 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 282,96 TL
CEPTETEB (Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 18 bin 597,17 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 597,17 TL
HAYAT FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 17 bin 792,88 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 792,88 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 16 bin 172,71 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 172,71 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 18 bin 144,14 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 144,14 TL
ŞEKERBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 16 bin 490,96 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 490,96 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 17 bin 359,83 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 359,83 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 17 bin 792,88 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 792,88 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 16 bin 490,96 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 490,96 TL