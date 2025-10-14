Google Haberler

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

Yatırımlarını mevduat faizinde değerlendirmek isteyen vatandaşlar bankaların güncel faiz oranlarını yakından takibe devam ediyor. Peki, 14 Ekim 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde son durum ne? 600 bin TL’nin 32 gün vadeli getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel faiz oranları ve getiriler...

Remziye Karakuş
600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

Birikimini mevduat hesabında değerlendirmek isteyen vatandaşlar mevduat faizlerindeki son durumu takip etmeye devam ediyor.

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

Merkez Bankası'nın TCMB faiz indiriminin ardından faiz oranlarında da düşüşler yaşansa da vatandaşlar birikimleri için bankaların güncel oranlarını araştırıyor.

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

Peki banka banka mevduat faizlerinde son durum ne? 600 bin TL'nin 32 günlük getirisi ne kadar? İşte tüm detaylar...

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Faiz Oranı: Yüzde 35

Net Kazanç: 15 bin 189,04 TL

Vade Sonu Tutar: 615 bin 189,04 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

AKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 19 bin 94,79 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 94,79 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

ZİRAAT BANKASI 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 18 bin 660,82 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 660,82 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

YAPI KREDİ 

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 19 bin 839,8 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 839,8 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

GARANTİ BBVA 

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 18 bin 660,82 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 660,82 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

DENİZBANK (E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 19 bin 94,79 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 94,79 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

HSBC (Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 17 bin 855,82 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 855,82 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

QNB (E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 44,25

Net Kazanç: 17 bin 282,96 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 282,96 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

CEPTETEB (Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 46

Net Kazanç: 18 bin 597,17 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 597,17 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

HAYAT FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 17 bin 792,88 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 792,88 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

GETİR FİNANS

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 16 bin 172,71 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 172,71 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

FİBABANKA

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 18 bin 144,14 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 144,14 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

ŞEKERBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 16 bin 490,96 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 490,96 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

ODEA

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 17 bin 359,83 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 359,83 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

ENPARA

Faiz Oranı: Yüzde 41

Net Kazanç: 17 bin 792,88 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 792,88 TL

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka güncel tutarlar

HALKBANK

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 16 bin 490,96 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 490,96 TL

