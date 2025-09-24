Google Haberler

600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında son durum...

Birikimini mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası’nın eylülde aldığı faiz indirimi kararı mevduat faizleri üzerinde de etkili oldu. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48 seviyesini gördü. Peki, 24 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bankaların mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 600 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?

Birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerin başında mevduat hesapları geliyor. Son dönemde bankaların açıkladığı faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde.

Politika faizinin eylül ayında yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat faizlerinde de değişiklikler yaşandı. Bazı bankalarda oranlar yüzde 48 seviyesine kadar yükseldi. Peki, mevduat faizlerinde son tablo ne oldu?

24 Eylül 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 600 bin TL’nin getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...

HALKBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 16 bin 490 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 490 TL

ŞEKERBANK

(E-Mevduat Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 16 bin 490 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 490 TL

HAYAT FİNANS

(Avantajlı Hesap)

Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,51

Net Kazanç: 18 bin 14 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 14 TL

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Standart Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 18 bin 443 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 443 TL

GETİR FİNANS

(Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 16 bin 172 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 172 TL

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli TL Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 16 bin 660 TL

Vade Sonu Tutar: 616 bin 660 TL

DENİZBANK

(E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43,5

Net Kazanç: 18 bin 877 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 877 TL

QNB

(E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43,75

Net Kazanç: 17 bin 87 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 87 TL

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 19 bin 94 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 94 TL

AKBANK

(Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 19 bin 392 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 392 TL

ODEABANK

(Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 17 bin 359 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 359 TL

HSBC

(Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 17 bin 885 TL

Vade Sonu Tutar: 617 bin 885 TL

YAPI KREDİ

(Sınırsız Hesap TL)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 19 bin 839 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 839 TL

ALTERNATİF BANK

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 18 bin 144 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 144 TL

ING

(Günlük Vadeli Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 18 bin 144 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 144 TL

TEB

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 19 bin 8 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 8 TL

CEPTE TEB

(Günlük Vadeli Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 19 bin 8 TL

Vade Sonu Tutar: 619 bin 8 TL

ON PLUS

(Günlük Vadeli Hesap - Yeni Müşterilere Özel)

Faiz Oranı: Yüzde 47,50

Net Kazanç: 18 bin 515 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 515 TL

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 18 bin 536 TL

Vade Sonu Tutar: 618 bin 536 TL

ANADOLUBANK

(Renkli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 20 bin 830 TL

Vade Sonu Tutar: 620 bin 830 TL

