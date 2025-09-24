Politika faizinin eylül ayında yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat faizlerinde de değişiklikler yaşandı. Bazı bankalarda oranlar yüzde 48 seviyesine kadar yükseldi. Peki, mevduat faizlerinde son tablo ne oldu?

24 Eylül 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 600 bin TL’nin getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...