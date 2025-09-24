600 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faiz oranlarında son durum...
Birikimini mevduat hesabında değerlendirmek isteyenler bankaların faiz oranlarını yakından takip ediyor. Merkez Bankası’nın eylülde aldığı faiz indirimi kararı mevduat faizleri üzerinde de etkili oldu. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48 seviyesini gördü. Peki, 24 Eylül 2025 tarihi itibarıyla bankaların mevduat faizlerinde son durum ne? 32 gün vadeli 600 bin TL'nin getirisi ne kadar oldu?
Birikimlerini güvenli bir şekilde değerlendirmek isteyen vatandaşların en çok tercih ettiği yöntemlerin başında mevduat hesapları geliyor. Son dönemde bankaların açıkladığı faiz oranları yatırımcıların yakın takibinde.
Politika faizinin eylül ayında yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat faizlerinde de değişiklikler yaşandı. Bazı bankalarda oranlar yüzde 48 seviyesine kadar yükseldi. Peki, mevduat faizlerinde son tablo ne oldu?
24 Eylül 2025 itibarıyla 32 gün vadeli 600 bin TL’nin getirisi ne kadar? İşte banka banka mevduat faizlerinde son durum...
HALKBANK
(E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 16 bin 490 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 490 TL
ŞEKERBANK
(E-Mevduat Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 16 bin 490 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 490 TL
HAYAT FİNANS
(Avantajlı Hesap)
Kâr Payı Oranı: Yüzde 41,51
Net Kazanç: 18 bin 14 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 14 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Standart Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 18 bin 443 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 443 TL
GETİR FİNANS
(Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 16 bin 172 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 172 TL
ZİRAAT BANKASI
(Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 16 bin 660 TL
Vade Sonu Tutar: 616 bin 660 TL
DENİZBANK
(E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43,5
Net Kazanç: 18 bin 877 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 877 TL
QNB
(E-Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43,75
Net Kazanç: 17 bin 87 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 87 TL
GARANTİ BBVA
(E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 19 bin 94 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 94 TL
AKBANK
(Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 19 bin 392 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 392 TL
ODEABANK
(Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 17 bin 359 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 359 TL
HSBC
(Modern Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 17 bin 885 TL
Vade Sonu Tutar: 617 bin 885 TL
YAPI KREDİ
(Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 19 bin 839 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 839 TL
ALTERNATİF BANK
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 18 bin 144 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 144 TL
ING
(Günlük Vadeli Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 18 bin 144 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 144 TL
TEB
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 19 bin 8 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 8 TL
CEPTE TEB
(Günlük Vadeli Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 19 bin 8 TL
Vade Sonu Tutar: 619 bin 8 TL
ON PLUS
(Günlük Vadeli Hesap - Yeni Müşterilere Özel)
Faiz Oranı: Yüzde 47,50
Net Kazanç: 18 bin 515 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 515 TL
FİBABANKA
(Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 18 bin 536 TL
Vade Sonu Tutar: 618 bin 536 TL
ANADOLUBANK
(Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 20 bin 830 TL
Vade Sonu Tutar: 620 bin 830 TL