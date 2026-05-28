642 dolarlık yemek siparişinin faturası ağır oldu
ABD’li finans devi JPMorgan Chase, çalışanını 642 dolarlık yiyecek siparişi nedeniyle işten çıkarınca mahkemelik oldu. Tahkim heyeti eski çalışana 4,25 milyon dolar ödenmesine karar verdi.
Wall Street’te faaliyet gösteren deneyimli broker Brent Ryan Bodner, “haksız fesih” gerekçesiyle başvurduğu tahkim sürecini kazandı. ABD finans sektörünün öz denetim kuruluşu FINRA’nın açıkladığı karara göre JPMorgan, Bodner’a yaklaşık 4,25 milyon dolar ödeme yapacak.
"Super Bowl partisi değil iş toplantısıydı"
Olayın merkezinde, Şubat 2024’te Bodner’ın evinde düzenlenen bir toplantı için sipariş edilen 642,50 dolarlık yiyecek tabağı yer aldı.
Bodner’ın avukatı Marc Seldin Rosen, JPMorgan’ın toplantıyı yanlış şekilde "Super Bowl partisi" gibi gösterdiğini savundu. Avukata göre etkinlik, bir müşteri ve potansiyel müşteriyle gerçekleştirilen ve önceden onay alınmış resmi bir iş toplantısıydı.
Siparişin Bodner’ın evine teslim edildiği ve bunun belgelerde açık şekilde görüldüğü belirtilirken, herhangi bir gizleme girişimi olmadığı ifade edildi.
"İşten çıkarmak için bahane kullanıldı" iddiası
Avukat Rosen, Bodner’ın asistanının harcama kodlamasında teknik hata yaptığını ancak masrafın şirket limitleri içinde kaldığını söyledi.
Rosen ayrıca JPMorgan yönetiminin soruşturma tamamlanmadan önce Bodner’ın müşteri portföyünü paylaşmaya başladığını öne sürdü. Avukat, bankanın işten çıkarma kararını önceden verdiğini savundu.
Kayıtların silinmesine de karar verildi
FINRA heyeti, Bodner’ın işten çıkarılmasına ilişkin kayıtların temizlenmesini ve ayrılık nedeninin “gönüllü ayrılık” olarak değiştirilmesini tavsiye etti.
Kararda ayrıca JPMorgan’ın yıllık yüzde 10 faizle ödeme yapması gerektiği belirtildi.
JPMorgan cephesi ise karara itiraz ederek sonuçtan memnun olmadıklarını açıkladı.
Bir dönem JPMorgan’da çalışan Bodner’ın şu anda Wells Fargo bünyesinde görev yaptığı öğrenildi.