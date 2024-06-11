7 Temmuz öncesi sıfır otomobilde kampanya rüzgârı: İşte marka marka kampanyalar

Otomobil fiyatları gerilemeye başladı. 7 Temmuz'dan itibaren yüksek bedeller ödenerek alınan güvenlik paketleri standart hale gelecek ve bu özelliklere sahip olmayan araçlar satılamayacak. Bundan dolayı markalar ellerinden otomobilleri çıkarmak için kampanya üstüne kampanya düzenlemeye devam ediyor. Bazıları nakit indirimi bazıları ise takas ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor. İşte marka marka tüm Haziran ayı kampanyaları...

Skoda

Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.

Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.

Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.

1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.