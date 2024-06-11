7 Temmuz öncesi sıfır otomobilde kampanya rüzgârı: İşte marka marka kampanyalar
Temmuz ayında yürürlüğe girecek olan Avrupa Mutabakatı ile, sıfır kilometre modellerde güvenlik tedbirleri ve teknolojileri olmayan araçlar satılamayacak. Markalar da stokları eritmek için yarışa girdi. Donanımsız araçlar ucuza satılırken donanımlı araçlarda da kampanyalar düzenleniyor. İşte marka marka sıfır otomobilde Haziran ayı kampanyaları...
Otomobil fiyatları gerilemeye başladı. 7 Temmuz'dan itibaren yüksek bedeller ödenerek alınan güvenlik paketleri standart hale gelecek ve bu özelliklere sahip olmayan araçlar satılamayacak. Bundan dolayı markalar ellerinden otomobilleri çıkarmak için kampanya üstüne kampanya düzenlemeye devam ediyor. Bazıları nakit indirimi bazıları ise takas ve düşük faizli kredi imkanı sunuyor. İşte marka marka tüm Haziran ayı kampanyaları...
Skoda
Fabia modeli için 1.200.900 TL'den başlayan fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz fırsatı sunulurken, Scala modelinde, 1.248.900 TL’den başlayan çok özel fiyatlar ve 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faiz imkanı bulunuyor.
Kamiq'in Elite ve Premium donanım seviyelerinde geçerli 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor. Bu yıl pazara sunulan Kamiq Monte Carlo versiyonunda ise 250.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi alınabiliyor.
Octavia ise 200.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi imkanı mevcut.
1.782.900 TL'den başlayan Karoq modelinde 150.000 TL için 12 ay yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunulurken Kodiaq modelinde ise 500.000 TL için 12 ay yüzde 1,99 faiz imkanı sunuluyor.
MG
Benzinli ZS modellerinde 150 bin TL’ye 12 ay vadeli ve 0 faizli kredi veya 100 bin TL takas desteği,
MG HS için de 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 120 bin TL’lik takas desteği sunuluyor.
MG4 modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği,
ZS EV modeli için ise 200 bin TL için 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi veya 80 bin TL takas desteği fırsatı bulunuyor.
Chery
OMODA 5 için, 275 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
Chery TIGGO7 PRO modelinde 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi, TIGGO 8 PRO modeline ise 300 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli ve yüzde 0 faizli kredi imkanı sunuluyor.
Buna ek olarak 109.000 TL’ye varan indirim uygulanıyor.