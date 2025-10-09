750 bin liranın günlük getirisi ne kadar? Günlü faizlerde bankalardaki son durum belli oldu
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 48’e kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 9 Ekim 2025 tarihi itibarıyla günlük mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? Bir gün vadeli 750 bin TL’nin aylık kazancı ne kadar oldu?
TÜRKİYE İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 644 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 644 TL
ZİRAAT BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 31
Net Kazanç: 525 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 525 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 717 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 25
Net Kazanç: 424 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 424 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 701 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 701 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 45.75
Net Kazanç: 713 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 713 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 675 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 675 TL
FİBABANKA
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 717 TL
ALTERNATİF BANK
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 717 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 717 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 813 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 813 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 46
Net Kazanç: 676 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 676 TL
ON
Faiz Oranı: Yüzde 47.50
Net Kazanç: 697 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 697 TL
ODEABANK
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 687 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 687 TL
BURGAN BANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 696 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 696 TL
ICBC TURKEY
Faiz Oranı: Yüzde 31.50
Net Kazanç: 534 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 534 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 585 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 585 TL
GETİR FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 681 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 681 TL
VAKIFBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 746 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 746 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 33
Net Kazanç: 559 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 559 TL
AKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 746 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 746 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 762 TL
Vade Sonu Tutar: 750 bin 762 TL