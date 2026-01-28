Google Haberler

750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...

Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

Damla Kaya
Ziraat Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

enpara.com

Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL

ICBC

Faiz Oranı: Yüzde 33,50
Net Kazanç: 18.172,61 TL
Vade Sonu Tutar: 768.172,61 TL

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,24 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,24 TL

Halkbank

Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL

Odea (Yeni Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 20.342,46 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,46 TL

Garanti BBVA

Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 21.156,17 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,17 TL

Akbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

DenizBank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

Şekerbank

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL

N Kolay

Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 22.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 772.356,16 TL

Hayat Finans

Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 21.834,24 TL
Vade Sonu Tutar: 771.834,24 TL

ING

Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 22.241,09 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL

QNB

Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 22.919,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL

GetirFinans

Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL

TEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Fibabanka

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

CEPTETEB

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

Yapı Kredi

Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL

HSBC

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

Vakıfbank

Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL

Anadolubank

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL

Odea (Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL

Alternatif Bank

Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL

Türkiye Finans

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

ON Dijital Bank

Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL

Burgan Bank

Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 26.038,35 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,35 TL

TurkishBank

Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL

