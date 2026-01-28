750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte mevduat faizlerinde bankalardaki son durum...
Bankaların mevduat faizleri yatırımcılar için yeniden kritik bir gündem başlığı haline geldi. Bazı bankaların faiz oranları yüzde 52'ye kadar yükselirken, tasarruflarını güvence altına almak isteyenler yeni oranları yakından izliyor. Peki 28 Ocak 2026 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?
Ziraat Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL
enpara.com
Faiz Oranı: Yüzde 31,00
Net Kazanç: 16.816,44 TL
Vade Sonu Tutar: 766.816,44 TL
ICBC
Faiz Oranı: Yüzde 33,50
Net Kazanç: 18.172,61 TL
Vade Sonu Tutar: 768.172,61 TL
Türkiye İş Bankası
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,24 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,24 TL
Halkbank
Faiz Oranı: Yüzde 37,00
Net Kazanç: 20.071,23 TL
Vade Sonu Tutar: 770.071,23 TL
Odea (Yeni Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 37,50
Net Kazanç: 20.342,46 TL
Vade Sonu Tutar: 770.342,46 TL
Garanti BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 39,00
Net Kazanç: 21.156,17 TL
Vade Sonu Tutar: 771.156,17 TL
Akbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
DenizBank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
Şekerbank
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 21.698,63 TL
Vade Sonu Tutar: 771.698,63 TL
N Kolay
Faiz Oranı: Yüzde 40,00
Net Kazanç: 22.356,16 TL
Vade Sonu Tutar: 772.356,16 TL
Hayat Finans
Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 21.834,24 TL
Vade Sonu Tutar: 771.834,24 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 41,00
Net Kazanç: 22.241,09 TL
Vade Sonu Tutar: 772.241,09 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 42,25
Net Kazanç: 22.919,18 TL
Vade Sonu Tutar: 772.919,18 TL
GetirFinans
Faiz Oranı: Yüzde 42,00
Net Kazanç: 22.783,56 TL
Vade Sonu Tutar: 772.783,56 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Fibabanka
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
CEPTETEB
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
Yapı Kredi
Faiz Oranı: Yüzde 43,00
Net Kazanç: 23.326,03 TL
Vade Sonu Tutar: 773.326,03 TL
HSBC
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL
Vakıfbank
Faiz Oranı: Yüzde 43,50
Net Kazanç: 23.597,26 TL
Vade Sonu Tutar: 773.597,26 TL
Anadolubank
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL
Odea (Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL
Alternatif Bank
Faiz Oranı: Yüzde 44,00
Net Kazanç: 23.868,50 TL
Vade Sonu Tutar: 773.868,50 TL
Türkiye Finans
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL
ON Dijital Bank
Faiz Oranı: Yüzde 45,00
Net Kazanç: 24.410,96 TL
Vade Sonu Tutar: 774.410,96 TL
Burgan Bank
Faiz Oranı: Yüzde 48,00
Net Kazanç: 26.038,35 TL
Vade Sonu Tutar: 776.038,35 TL
TurkishBank
Faiz Oranı: Yüzde 52,00
Net Kazanç: 28.208,22 TL
Vade Sonu Tutar: 778.208,22 TL