750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum
Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı, bankaların mevduat oranlarında önemli bir hareketlilik yarattı. Politika faizinin yüzde 40,5’e çekilmesinden sonra bazı bankalarda oranlar yüzde 49'a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcılar gözlerini bir kez daha mevduat faiz oranlarına çevirdi. Peki, 20 Eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...
Merkez Bankası’nın eylülde aldığı faiz indirimi kararı piyasayı hareketlendirdi. Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat oranları yeniden şekillendi.
Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 49 seviyesine çıkardı.
Son gelişmelerinin ardından bankaların faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?
İşte 20 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel durum...
ŞEKERBANK
(E-Mevduat Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 20 bin 613 TL
Vade Sonu Tutar: 770 bin 613 TL
HALKBANK
(E-Mevduat Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 20 bin 613 TL
Vade Sonu Tutar: 770 bin 613 TL
HAYAT FİNANS
(Avantajlı Hesap)
Kâr Payı Oranı: 41,72
Net Kazanç: 22 bin 631 TL
Vade Sonu Tutar: 772 bin 631 TL
TÜRKİYE İŞ BANKASI
(Vadeli TL Hesabı)
Faiz Oranı: Yüzde 42,5
Net Kazanç: 23 bin 54 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 54 TL
ZİRAAT BANKASI
(Vadeli TL Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 23 bin 326 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 326 TL
GARANTİ BBVA
(E-Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 23 bin 326 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 326 TL
DENİZBANK
(E-Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43
Net Kazanç: 23 bin 326 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 326 TL
QNB
(E-Vadeli Mevduat)
Faiz Oranı: Yüzde 43,25
Net Kazanç: 21 bin 584 TL
Vade Sonu Tutar: 771 bin 584 TL
AKBANK
(Vadeli Hesap TL)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 23 bin 868 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 868 TL
AKBANK
(Serbest Plus Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 24 bin 240 TL
Vade Sonu Tutar: 774 bin 240 TL
GETİR FİNANS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 22 bin 154 TL
Vade Sonu Tutar: 772 bin 154 TL
HSBC
(Modern Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 22 bin 815 TL
Vade Sonu Tutar: 772 bin 815 TL
YAPI KREDİ
(Sınırsız Hesap TL)
Faiz Oranı: Yüzde 45
Net Kazanç: 24 bin 799 TL
Vade Sonu Tutar: 774 bin 799 TL
ODEA
(Oksijen Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 45,5
Net Kazanç: 20 bin 952 TL
Vade Sonu Tutar: 770 bin 952 TL
CEPTE TEB
(Marifetli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 22 bin 464 TL
Vade Sonu Tutar: 772 bin 464 TL
ALTERNATİF BANK
(VOV Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 47
Net Kazanç: 23 bin 328 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 328 TL
ON PLUS
(Günlük Vadeli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 22 bin 950 TL
Vade Sonu Tutar: 772 bin 950 TL
FİBABANKA
(Kiraz Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 23 bin 832 TL
Vade Sonu Tutar: 773 bin 832 TL
ANADOLUBANK
(Renkli Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 48
Net Kazanç: 26 bin 38 TL
Vade Sonu Tutar: 776 bin 38 TL
ING
(Turuncu Hesap)
Faiz Oranı: Yüzde 49
Net Kazanç: 26 bin 581 TL
Vade Sonu Tutar: 776 bin 581 TL