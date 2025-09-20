Google Haberler

750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum

Merkez Bankası’nın faiz indirim kararı, bankaların mevduat oranlarında önemli bir hareketlilik yarattı. Politika faizinin yüzde 40,5’e çekilmesinden sonra bazı bankalarda oranlar yüzde 49'a ulaştı. Bu gelişmeyle birlikte yatırımcılar gözlerini bir kez daha mevduat faiz oranlarına çevirdi. Peki, 20 Eylül 2025 itibarıyla mevduat faizlerinde güncel tablo nasıl? 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte banka banka mevduat faizlerinde güncel tablo...

Merve Özçelik
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 1

Merkez Bankası’nın eylülde aldığı faiz indirimi kararı piyasayı hareketlendirdi. Politika faizinin yüzde 43'ten yüzde 40,5'e düşürülmesiyle mevduat oranları yeniden şekillendi.

Bazı bankalar faiz oranlarını yüzde 49 seviyesine çıkardı.

1 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 2

Son gelişmelerinin ardından bankaların faiz oranları da merak konusu oldu. Peki, 32 gün vadeli 750 bin TL'nin aylık kazancı ne kadar oldu?

İşte 20 Eylül 2025 tarihi itibarıyla mevduat faizlerinde güncel durum...

2 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 3

ŞEKERBANK

(E-Mevduat Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 20 bin 613 TL

Vade Sonu Tutar: 770 bin 613 TL

3 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 4

HALKBANK

(E-Mevduat Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 38

Net Kazanç: 20 bin 613 TL

Vade Sonu Tutar: 770 bin 613 TL

4 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 5

HAYAT FİNANS

(Avantajlı Hesap)

Kâr Payı Oranı: 41,72

Net Kazanç: 22 bin 631 TL

Vade Sonu Tutar: 772 bin 631 TL

5 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 6

TÜRKİYE İŞ BANKASI

(Vadeli TL Hesabı)

Faiz Oranı: Yüzde 42,5

Net Kazanç: 23 bin 54 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 54 TL

6 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 7

ZİRAAT BANKASI

(Vadeli TL Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 23 bin 326 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 326 TL

7 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 8

GARANTİ BBVA

(E-Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 23 bin 326 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 326 TL

8 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 9

DENİZBANK

(E-Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43

Net Kazanç: 23 bin 326 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 326 TL

9 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 10

QNB

(E-Vadeli Mevduat)

Faiz Oranı: Yüzde 43,25

Net Kazanç: 21 bin 584 TL

Vade Sonu Tutar: 771 bin 584 TL

10 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 11

AKBANK

(Vadeli Hesap TL)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 23 bin 868 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 868 TL

11 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 12

AKBANK

(Serbest Plus Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 44

Net Kazanç: 24 bin 240 TL

Vade Sonu Tutar: 774 bin 240 TL

12 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 13

GETİR FİNANS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 22 bin 154 TL

Vade Sonu Tutar: 772 bin 154 TL

13 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 14

HSBC

(Modern Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 22 bin 815 TL

Vade Sonu Tutar: 772 bin 815 TL

14 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 15

YAPI KREDİ

(Sınırsız Hesap TL)

Faiz Oranı: Yüzde 45

Net Kazanç: 24 bin 799 TL

Vade Sonu Tutar: 774 bin 799 TL

15 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 16

ODEA

(Oksijen Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 45,5

Net Kazanç: 20 bin 952 TL

Vade Sonu Tutar: 770 bin 952 TL

16 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 17

CEPTE TEB

(Marifetli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 22 bin 464 TL

Vade Sonu Tutar: 772 bin 464 TL

17 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 18

ALTERNATİF BANK

(VOV Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 47

Net Kazanç: 23 bin 328 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 328 TL

18 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 19

ON PLUS

(Günlük Vadeli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 22 bin 950 TL

Vade Sonu Tutar: 772 bin 950 TL

19 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 20

FİBABANKA

(Kiraz Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 23 bin 832 TL

Vade Sonu Tutar: 773 bin 832 TL

20 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 21

ANADOLUBANK

(Renkli Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 48

Net Kazanç: 26 bin 38 TL

Vade Sonu Tutar: 776 bin 38 TL

21 22
750 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar oldu? İşte bankaların mevduat faizlerinde son durum - Resim: 22

ING

(Turuncu Hesap)

Faiz Oranı: Yüzde 49

Net Kazanç: 26 bin 581 TL

Vade Sonu Tutar: 776 bin 581 TL

22 22