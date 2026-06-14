8 ayda tamamlandı: Ankara Havalimanı yarın açılıyor

Sekiz ayda tamamlanan modernizasyon çalışmalarıyla pist, apron, taksi yolları ve teknik altyapı baştan sona yenilendi. Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu.