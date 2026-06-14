8 ayda tamamlandı: Ankara Havalimanı yarın açılıyor
Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının ardından ulusal ve uluslararası uçuşlara uygun hale getirilen Etimesgut Havalimanı, yarın "Ankara Havalimanı" adı ve "ANK" koduyla hizmete açılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek açılışın ardından havalimanı, başkentin hava trafiğine destek verecek önemli bir merkez olarak faaliyet gösterecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında Etimesgut Havalimanı, yalnızca askeri kullanım amacının ötesine taşınarak uluslararası standartlarda bir havacılık merkezine dönüştürüldü.
Sekiz ayda tamamlanan modernizasyon çalışmalarıyla pist, apron, taksi yolları ve teknik altyapı baştan sona yenilendi. Daha önce 2 bin 450 metre uzunluğunda ve 42 metre genişliğinde olan pist, 3 bin metre uzunluğa ve 60 metre genişliğe çıkarıldı. Böylece geniş gövdeli uçakların emniyetli şekilde iniş ve kalkış yapabileceği altyapı oluşturuldu.
Aynı anda 44 uçak park edebilecek
Proje kapsamında pist başlarına toplam 15 bin metrekarelik iki dönüş cebi ile 160 bin metrekarelik yeni apron alanı inşa edildi. Bu yatırımlarla havalimanı yaklaşık 44 uçağın aynı anda park edebileceği kapasiteye ulaştı.
Mevcut taksi yolları tamamen yenilenirken yeni paralel ve bağlantı taksi yolları da hizmete alındı. Pist Sonu Emniyet Alanı (RESA) oluşturulurken aydınlatma sistemleri, yaklaşma ışıkları ve yönlendirme ekipmanları da uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde modernize edildi.
NATO Zirvesi'nde aktif rol üstlenecek
Gelecek ay Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde yoğun olarak kullanılması planlanan havalimanı, devlet konukları ve uluslararası heyetlerin ağırlanacağı önemli merkezlerden biri olacak.
Bu kapsamda 4 bin 800 metrekare kapalı alana sahip Devlet Konukevi ile 310 araçlık açık otopark da hizmete hazır hale getirildi. Ayrıca tüm operasyonel birimler tek bir dijital ağ altında entegre edildi.
Şehir trafiğini rahatlatacak yeni bağlantı yolu
Havalimanı ile Ay Yıldız Yerleşkesi arasında doğrudan ulaşım sağlayacak 12,5 kilometrelik yeni bağlantı yolu da proje kapsamında tamamlandı. Yolun 3 kilometrelik bölümünde köprü ve altgeçit yapıları inşa edilirken, Ankara Bulvarı üzerindeki yeni geçit ile kesintisiz trafik akışının sağlanması hedefleniyor.