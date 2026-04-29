80 bin hayali suya mı düştü? Bitcoin sert fren yaptı!
Bitcoin, 79 bin dolar seviyesindeki direnci aşamayınca kar satışlarının etkisiyle 77 bin dolar sınırına geriledi. Orta Doğu'da tırmanan enerji krizi ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlikler petrolü yükseltirken, kripto para gibi riskli varlıklara olan iştahı baskıladı. OpenAI'ın büyüme hedeflerine dair soru işaretleri ve merkez bankalarının kritik faiz kararları öncesinde temkinli bir bekleyiş hakim. Analistler, Las Vegas'ta başlayan Bitcoin 2026 Konferansı'nın yaratacağı hareketliliğe odaklanırken, 80 bin dolar eşiğinin yeni bir yükseliş mi yoksa geçici bir zirve mi olduğunu zaman gösterecek.
Bitcoin, salı günü yukarı yönlü denemelerin başarısız kalmasının ardından 77 bin doların altına indi.
ABD ile İran arasındaki gerilim ve merkez bankası kararları öncesinde artan temkinli görünüm, piyasalarda risk iştahını baskıladı.
Piyasa değeri en yüksek kripto para, TSİ 00.38 itibarıyla yüzde 0,5 düşüşle 76.377,5 dolar seviyesine gerilerken, daha sonra şu sıralarda 77.291 dolar civarında dengelendi.
Pazartesi günü kısa süreliğine 79 bin doların üzerine çıkan Bitcoin, direnç seviyelerinde tutunamayarak kâr satışlarıyla geri çekildi.
Yukarı yönlü ivme zayıflıyor
Analistler, Bitcoin'in şubat başında 60 bin dolar civarındaki çok aylık dip seviyelerden bu yana kayda değer bir dayanıklılık gösterdiğini, piyasaya yönelik algının da belirgin şekilde iyileştiğini belirtiyor.
Ancak 80 bin dolara yaklaşılırken yukarı yönlü ivmenin bir miktar zayıfladığı görülüyor.
Uzmanlar, bu seviyenin önemli bir direnç olarak teyit edilip edilmediğinin, Bitcoin'in şimdilik zirveye ulaşıp ulaşmadığını ya da yalnızca konsolide olarak yeni bir yükseliş için güç toplayıp toplamadığını göstereceğini ifade ediyor.
Petrol yükseldi, riskli varlıklar baskılandı
Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatları yükselirken, Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıklar enerji piyasalarında dalgalanmaya yol açtı.
Arz endişeleri ve artan enflasyon kaygıları, kripto varlıklar gibi riskli enstrümanlara olan talebi sınırladı.
Basında yer alan haberlere göre ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın çatışmayı sona erdirme ve Hürmüz Boğazı'nı açma teklifini nükleer programa değinilmediği gerekçesiyle yeterli bulmadığı öne sürüldü.
CNN, arabulucuların İran'dan yeni bir teklif beklediğini bildirdi.
Yapay zeka haberleri de etkili oldu
Wall Street Journal'ın OpenAI'ye ilişkin haberleri de piyasa algısını olumsuz etkiledi.
Şirketin halka arz öncesi büyüme hedeflerini tutturamadığına yönelik iddialar, yapay zekâ yatırımlarının sürdürülebilirliğine dair soru işaretlerini artırdı.
Bu durum, kripto piyasasında spekülatif talebi destekleyen unsurlardan biri olan yapay zekâ temalı beklentileri de zayıflattı.
Gözler merkez bankalarında
Küresel piyasalarda bu hafta merkez bankalarının toplantıları yakından izleniyor.
Japonya Merkez Bankası (BOJ) faizleri sabit tutarken, enerji maliyetlerine bağlı enflasyon risklerine dikkat çekti.
Piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) kararlarını faiz ve likidite görünümü açısından takip ediyor.
Kurumsal talep ve konferans etkisi
Kısa vadeli baskıya rağmen Bitcoin'in kurumsal ilgiden destek bulduğu belirtiliyor. Öte yandan Las Vegas'ta başlayan Bitcoin 2026 Konferansı'nın, kısa vadede fiyat hareketliliğini artırabileceği ifade ediliyor.
Altcoinlerde karışık görünüm
Altcoin piyasasında ise karışık bir seyir izlendi.
Ethereum yüzde 0,1 artışla 2.289,29 dolara yükselirken, XRP yüzde 0,7 geriledi.
Solana değer kaybederken, Cardano yükseliş kaydetti. Dogecoin ise yüzde 1,5 prim yaptı.