86 yıllık dondurma devinde kriz: Şubelerini tek tek kapattı

1940 yılında kurulan ve dünyanın en bilinen dondurma markalarından biri olan Dairy Queen, son dönemde peş peşe gelen şube kapanışlarıyla gündeme geldi. Şirketin franchise işletmecileri tarafından 2025'in başından bu yana ABD genelinde en az 46 şube faaliyetini durdurdu.