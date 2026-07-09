86 yıllık dondurma devinde kriz: Şubelerini tek tek kapattı
ABD'nin köklü dondurma zincirlerinden Dairy Queen, 2025 yılının başından bu yana ülke genelinde en az 46 şubesini kapattı. Kapanışların önemli bölümü franchise işletmecileriyle yaşanan anlaşmazlıklar ve operasyonel sorunlardan kaynaklanırken, restoran sektöründeki mali baskılar da zincirleri küçülmeye zorluyor.Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
1940 yılında kurulan ve dünyanın en bilinen dondurma markalarından biri olan Dairy Queen, son dönemde peş peşe gelen şube kapanışlarıyla gündeme geldi. Şirketin franchise işletmecileri tarafından 2025'in başından bu yana ABD genelinde en az 46 şube faaliyetini durdurdu.
Son kapanışlar 30 Haziran'da Alaska'da yaşandı. Anchorage, Wasilla ve Palmer kentlerindeki üç Dairy Queen şubesi herhangi bir gerekçe açıklanmadan kapatıldı. Bu gelişmeyle birlikte eyalette yalnızca Soldotna kentindeki tek şube hizmet vermeye devam etti.
Haziran ayı içinde Montana eyaletindeki Great Falls şubesi de 39 yılın ardından kapısına kilit vurdu. İşletme sahibi Steve Galloway, aynı noktada Akdeniz mutfağı konseptli yeni bir restoran açacağını duyurdu.
Franchise anlaşmazlığı 42 şubenin kapanmasına yol açtı
Dairy Queen'in en büyük kapanış dalgası ise 2025 yılında Teksas'ta yaşandı. Franchise işletmecisi Project Lonestar, ana şirketle yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle önce 30, ardından 12 şubesini daha kapatarak toplam 42 restorana veda etti.
Şirket, franchise sözleşmesinin mağazaların gerekli yenileme çalışmalarını tamamlamaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı. Franchise haklarını kaybeden işletmeci, ana şirketten ürün tedarik edemeyince faaliyetlerini sonlandırmak zorunda kaldı.
İflas etmediler, ancak küçülmeye gittiler
Kapanan Dairy Queen işletmecilerinin iflas başvurusu yapmadığı belirtilirken, sektör genelinde tablo farklı seyrediyor. Freddy's Frozen Custard & Steakburgers'ın franchise işletmecisi M&M Custard LLC, 2025 yılında yeniden yapılanma amacıyla iflas korumasına başvurmuştu.
Maliyet baskısı sürüyor
Pazar araştırma şirketi IBISWorld verilerine göre ABD'deki dondurma mağazaları sektörü son beş yılda yüzde 5,8 büyüyerek 7,4 milyar dolarlık hacme ulaştı. Ancak aynı dönemde artan işletme maliyetleri ve tüketicilerin fiyat hassasiyetinin yükselmesi, restoran zincirlerini zorlamaya devam ediyor.
ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu verilerine göre dışarıda yeme-içme fiyatları Mayıs 2026 itibarıyla son 12 ayda yüzde 3,5 arttı. Uzmanlar, artan maliyetlerin restoranların kârlılığını düşürdüğünü ve birçok işletmeyi şube kapatma ya da yeniden yapılanma kararı almaya yönelttiğini belirtiyor.
Berkshire Hathaway bünyesinde faaliyet gösteren Dairy Queen, bugün 20 ülkede yaklaşık 7 bin 800 restoranın lisans ve operasyonlarını yürütüyor. 1940 yılında kurulan şirket, 1985'te satışa sunduğu Blizzard ürünüyle dünya çapında tanınan bir marka haline gelmişti.