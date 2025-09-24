9 bin tane tuttular, tanesini 400 TL'den sattılar
Balıkseverlerin tezgahta görmek için sabırsızlandığı palamut sonunda yüzünü gösterdi. Sinoplu balıkçılar bir gecede 9 bin civarında palamut avladı.
Sinop'ta 10 metre uzunluğundaki küçük tekneleriyle denize açılan kıyı balıkçıları, ağları palamut dolu şekilde limana dönüş yaptı.
1 Eylül'de başlayan av sezonunda ilk kez bu kadar yoğun miktarda ağlara takılan palamut, balıkçıların yüzünü güldürdü.
Balıkçılar tarafından ağlardan çıkarılan yaklaşık 9 bin palamut, açık artırma usulüyle yapılan ihalenin ardından kentteki tezgahlarda tanesi 400 liradan satışa sunuldu.
Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, bu sezon ilk defa yoğun palamut avlandığını belirterek, şunları söyledi:
"Sezon açıldığından beri palamut avcılığı ilk defa bu akşam oldu. Kooperatifimize yaklaşık 450 kasa palamut geldi. Temennimiz bundan sonra da devam etmesi."