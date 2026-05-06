9 günlük bayram tatili netleşti: Çalışanları ek ödeme ve izin fırsatı bekliyor

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren detaylar da belli oldu. Bayramda çalışanlara ek ücret ödenecek, özel sektör çalışanları için ise idari izin ve yıllık izin seçenekleri gündemde.

Kurban Bayramı yaklaşırken çalışanların merak ettiği tatil ve mesai detayları netleşmeye başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için bayram tatili 9 güne uzatıldı.

Böylece 26 Mayıs’taki arife günü ile 27-30 Mayıs tarihlerini kapsayan süreçte kamu personeli uzun tatil yapma fırsatı elde etti. Özel sektör çalışanları için ise şirket politikalarına göre farklı uygulamalar devreye girecek.

Bayram tatiline 1,5 günlük idari izin eklenmesiyle kamu çalışanları toplam 9 gün izin yapabilecek.

Bu uygulama yalnızca kamu personelini kapsarken, özel sektörde benzer kararların şirket yönetimlerinin inisiyatifinde olduğu belirtiliyor.

Bazı özel şirketlerin çalışanlarına idari izin verebileceği ya da yıllık izin kullandırarak tatili uzatabileceği ifade ediliyor. Ancak bu durum tamamen işverenin kararına bağlı olacak.

İşçilerin bayram günlerinde çalıştırılabilmesi için yazılı onaylarının bulunması gerekiyor. 

İş sözleşmesinde ya da toplu iş sözleşmesinde açık hüküm yoksa çalışanlar bayramda çalışmaya zorlanamıyor.

Resmi tatillerde çalışmayan işçilere maaşları tam olarak ödeniyor. Bayramda çalışan personele ise günlük ücretine ek olarak bir günlük daha ücret verilmesi gerekiyor. Böylece çalışanlar çift yevmiye hakkı kazanıyor.

Arife günü yarım gün resmi tatil kabul ediliyor. Saat 13.00 sonrası yapılan çalışmalar için çalışanlara yarım günlük ek ödeme yapılıyor.

Bayramda çalışan kişinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşarsa fazla mesai ücreti de hesaplanıyor. Fazla çalışma ücretleri yüzde 50 zamlı şekilde ödeniyor.

Bayram mesaisinin karşılığında işçiye izin kullandırılması uygulaması mevzuata uygun kabul edilmiyor. Yapılan çalışmaların ücret olarak ödenmesi gerekiyor.

Asgari ücretli bir çalışanın Kurban Bayramı boyunca tam mesai yapması halinde yaklaşık 5 bin 505 TL ek ödeme alabileceği hesaplandı. 

Cumartesi gününün hafta tatiline denk gelmesi durumunda bu rakam daha da artabiliyor.

