93 trilyon dolarlık servet el değiştiriyor! Milyonlarca kişi tek kuruş alamayacak

Y kuşağı mirası için yıllarca bekleyecek

Araştırmaya göre en büyük payı ilk etapta X Kuşağı alacak. Y kuşağının mirastan faydalanması ise ancak 2040'lı yılları bulacak. Yani birçok kişinin ancak 50'li yaşlarında bu servete ulaşabileceği öngörülüyor.

Bu nedenle, mirasın genç yaşta finansal rahatlama sağlayacağı beklentileri de gerçeği yansıtmıyor.