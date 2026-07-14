93 trilyon dolarlık servet el değiştiriyor! Milyonlarca kişi tek kuruş alamayacak
ABD'de Baby Boomer kuşağından sonraki nesillere aktarılması beklenen 93 trilyon dolarlık servetin büyük bölümü sanıldığı gibi geniş kitlelere ulaşmayacak. Yeni araştırmaya göre Y kuşağının yüzde 60'ı hiçbir miras alamazken, servetin önemli kısmı yine varlıklı ailelere gidecek. Türkiye'de de hanehalkı birikimininin Y ve Z kuşağına transferi küresel trendlerle paralellik gösteriyor.
Dünyanın en büyük servet transferlerinden biri olarak gösterilen 93 trilyon dolarlık "Büyük Servet Transferi" beklendiği kadar geniş bir kesime yayılmayacak.
Visa Business and Economic Insights tarafından yayımlanan araştırmaya göre, Y kuşağının yaklaşık yüzde 60'ı bu dev mirastan hiçbir pay alamayacak. Miras alacak olanların büyük bölümü ise zaten yüksek gelir grubunda yer alan ailelerden oluşuyor.
Paranın büyük kısmı yine zenginlere gidiyor
Araştırmaya göre servet transferinin büyük bölümü yine en varlıklı kesime gidecek. Hanelerin yalnızca yüzde 2'si tüm mirasın yarısını alırken, mirastan pay alacak ailelerin yaklaşık yüzde 75'i ise serveti devraldıkları dönemde zaten en yüksek gelir grubunda yer alacak.
93 trilyon dolar 8 trilyon dolara düşüyor
Her ne kadar manşetler 93 trilyon dolarlık dev bir servetten söz etse de ekonomistlere göre bunun tamamı ekonomiye girmeyecek. Borçlar, emeklilik harcamaları, sağlık giderleri, vergiler ve hayır bağışları düşüldüğünde miras olarak aktarılacak tutar 36 trilyon dolara gerilemiş olacak.
Bu paranın da büyük bölümünün yatırım veya tasarruf amacıyla kullanılacağı tahmin edilirken, ekonomiye doğrudan harcama olarak yansıması beklenen miktarın 8 trilyon dolar olduğu belirtiliyor.
Y kuşağı mirası için yıllarca bekleyecek
Araştırmaya göre en büyük payı ilk etapta X Kuşağı alacak. Y kuşağının mirastan faydalanması ise ancak 2040'lı yılları bulacak. Yani birçok kişinin ancak 50'li yaşlarında bu servete ulaşabileceği öngörülüyor.
Bu nedenle, mirasın genç yaşta finansal rahatlama sağlayacağı beklentileri de gerçeği yansıtmıyor.
Beklenti ile gerçek arasında büyük fark var
Yapılan ankete göre Y kuşağının yüzde 55'i önümüzdeki beş yıl içinde miras almayı beklerken, Baby Boomer kuşağının sadece yüzde 22'si miras bırakmayı planlıyor. Bu fark da gelecek yıllarda birçok kişinin beklediği mirasa ulaşamayacağına işaret ediyor.
Türkiye'de durum nasıl?
Türkiye'deki toplam hanehalkı varlıklarının yaklaşık yüzde 67'si konut, arsa gibi finansal olmayan varlıklardan oluşurken toplam servetin 2,4 trilyon doları aştığı tahmin ediliyor.
Bu birikimin Y ve Z kuşağına transferi ise bazı noktalarda küresel trendlerden ayrışırken bazı noktalarda da paralellikler gösteriyor.
BBVA Research raporlarına göre servetin önemli bir kısmı yastık altı altınlardan oluşurken Y kuşağı nakit mirastan ziyade, satılması ya da paylaşılması zor olan bölünmüş gayrimenkul hisselerini devralacak.
Emeklilik uyarısı
Finans analistleri, emeklilik planlarının beklenen bir miras üzerine kurulmasının önemli riskler taşıdığına dikkat çekerken vasiyetlerin değişebileceğini, sağlık harcamalarının serveti azaltabileceğini ve mirasın gecikebileceğini hatırlatıyor.
Buna göre emeklilik güvencesi olarak düzenli tasarruf yapmak, emeklilik fonlarına katkıyı sürdürmek ve uzun vadeli yatırım planına sadık kalmanın daha sağlıklı bir strateji olduğu belirtiliyor.