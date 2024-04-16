A101’den 18 Nisan’da Maxi Scooter Fırsatı
Türkiye’nin 81 ilinde 13.000’i aşkın marketiyle her hafta hesaplı teknolojik ürünleri tüketicilerle buluşturan A101, 18 Nisan günü birçok avantajlı teknolojik ürünü müşterilerine sunacak.
A101’de 18 Nisan günü satışa çıkacak olan APEC APX5 150 cc Maxi Scooter 64.990 TL’lik fiyatıyla dikkatleri çekiyor.
Çocukların yüzü A101’le gülüyor. DOLU Toy Factory 12V Akülü Araba 5.999 TL, TRIATHLON Işıklı Scooter ise 499 TL fiyatla satışa sunuluyor.
Tüketicilerin seyir zevkini katlayacak HI-LEVEL 50UL700 50” 4K Ultra HD Smart TV 10.999 TL, TOSHIBA 43L2163DT 43" Full HD Smart TV 9.999 TL, JVC 40VF5405T 40” Full HD Smart LED TV 8.999 TL ve ONVO 32OV5000H 32" HD Ready Uydu Alıcılı LED TV ise 4.199 TL’ye mağazalarda yerini alacak.
SEG NF 4631 / NF 463 No-Frost Buzdolabı 12.999 TL, SEG Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.299 TL, SEG CM 1012 10 kg Çamaşır Makinesi 10.499 TL, FLAVEL FLV1090 Büro Tipi Buzdolabı 4.999 TL, KIWI KWP-8553 3 Musluklu Su Sebili ise 3.799 TL olan fiyatıyla A101 beyaz eşya reyonlarında alıcılarını bekliyor.