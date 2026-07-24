ABD borsasında kritik uyarı: Yatırımcılar rekor risk aldı
ABD borsaları rekor seviyelerde işlem görürken, yatırımcıların risk iştahı da yeni zirvelere ulaştı. Ancak geçmişteki benzer tablolara işaret eden analistler, dikkat çekici bir eğilimin yeniden güçlendiği uyarısında bulundu.
ABD borsalarında dört yıldır devam eden yükseliş yatırımcıların risk iştahını da artırdı. S&P 500, Nasdaq ve Dow Jones endeksleri tarihi zirvelere yakın seyrederken, yatırımcıların hisse alımı için kullandığı marj borcu rekor kırdı.
Yatırımcıların aracı kurumlarından hisse senetlerini teminat göstererek kullandıkları marj borcu haziran ayında yıllık bazda yüzde 49 artarak 1,5 trilyon dolara yükseldi.
Buna kaldıraçlı ETF'ler ve opsiyon işlemlerine olan ilginin de eklenmesiyle birlikte yatırımcıların risk alma eğilimi son yılların en yüksek seviyelerine çıktı.
Geçmişte benzer tablo dikkat çekmişti
Analistler, marj borcundaki hızlı artışın 2000 yılındaki dot-com balonu, 2007'deki küresel finans krizi ve 2022'deki sert satışlar öncesinde de yaşandığına dikkat çekti.
Ancak marj borcu rekor seviyeye ulaşsa da S&P 500'ün toplam piyasa değerine oranı yaklaşık yüzde 2,3 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, 1997'den bu yana oluşan tarihsel ortalamalara yakın seyrediyor.
Kaldıraçlı işlemler yaygınlaştı
Son yıllarda yatırımcıların kaldıraçlı ETF'lere ve yüksek riskli opsiyon işlemlerine çok daha kolay erişebilmesinin de piyasadaki risk seviyesini artırdığı değerlendiriliyor.
Bu nedenle mevcut yükselişin devam etmesi halinde piyasadaki oynaklığın beklenenden daha yüksek olabileceği belirtiliyor.